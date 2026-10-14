Nisan ayında, Norveç’in saygın bölgesel gazetesi Stavanger Aftenblad Zlatko Tripic hakkında şu başlıkla bir yorum yayımladı: "Viking’in kaptanı götün teki değil. Uzun zamandır aradığımız zihniyeti tam olarak temsil ediyor." Son şampiyon Viking Stavanger, o dönemde 1992’den bu yana ilk Şampiyonlar Ligi katılımına hazırlanıyordu. Yazının devamında, "Zlatko Tripic’in futbol sahasında yaptıkları hakkında pek çok şey tartışılabilir" deniyordu. "Ama onun kazanma zihniyeti, Viking’in Avrupa’daki her maçta karşılaşacağı ve uzun zamandır ihtiyaç duyduğu o acımasızlığın bir parçası."

O yorumun yazılmasına, Norveç liginde Viking ile Valerenga Oslo arasında oynanan zirve maçındaki olaylar yol açmıştı. Viking, gergin mücadeleyi sonunda 1-0 kazandı. Kaptan Tripic, son düdüğün ardından rakip kulübesinin önünde taşkın bir sevinç yaşadı; bunun üzerine bir grup Valerenga temsilcisi ona saldırdı. Sonuç mu? Tripic sarı kart, Valerengalı Sebastian Jarl kırmızı kart gördü. Görev tamamlanmıştı. Norveç futbol kamuoyu ise Tripic’in "götün teki" olup olmadığını tartışmaya başladı.

Her hâlükârda 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kendisi cezadan kıl payı kurtulurken rakiplerini kontrolü kaybedip ceza alacak kadar tahrik etmekte tam bir usta. Valerenga karşısında böyle olmuştu, daha önce de defalarca böyle olmuştu ve şimdi Bayern Münih karşısında da aynısı yaşandı. Tripic maç boyunca karşısında oynayan Michael Olise’nin (ve diğer tüm Bayern Münihli oyuncuların) sinirlerini bozdu. Sonunda Olise’nin sabrı taştı, topu Tripic’in yüzüne fırlattı ve bu yüzden oyundan atıldı.

Zlatko Tripic, Michael Olise’nin kırmızı kart görmesini kutladı

Sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl’e göre Tripic "pislik gibi" oynamıştı. Televizyon yorumcusu Christopher Kramer ise şöyle dedi: "Tripic denen adam bir noktadan sonra benim de sinirlerimi bozardı. Kırmızı kartı gördüğü anda, ‘Seni anlıyorum’ diye düşündüm."

Peki Tripic ne diyor? "Böyle bir oyuncunun, ki büyük olasılıkla bir gün Ballon d’Or’u kazanacak, Lyngdallı bir çocuğa biraz sinirlenmesi harika. Michael Olise kadar hızlı değilim ama içimde herkeste olmayan bir şey bulunduğunu hissediyorum. Dikkatini olağanüstü iyi yaptığı şeylerden uzaklaştırmayı başardığımda, sonunda kontrolünü kaybedip topu yüzüme fırlattı. Onunla girdiğim bu mücadeleyi kazandığımı hissediyorum."

Tripic gerçekten de Olise ile girdiği bire bir mücadeleyi kazanmakla kalmadı. Böylece maçın kaderini belirleyen son kırılma anına da imza attı. Sayısal üstünlüğü ele geçiren Viking yeniden toparlandı ve 90. dakikada skoru 3-3’e getirdi. İlk maçında Stuttgart’a 3-1 yenilen Viking, böylece bu Şampiyonlar Ligi sezonundaki ilk puanını aldı. Bu, Viking’in 1992/93’ten sonraki ikinci katılımı. O sezon ilk turda Barcelona’ya elenmişti.

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Zlatko Tripic: Fürth’te kafatası kırığı, Stavanger’de krallık

Tripic de 33 yaşında kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor. Hırvatistan’ın Rijeka kentinde doğdu, Norveç’te büyüdü ve "Balkan zihniyetine" sahip olduğunu sık sık vurguluyor. Kariyerinin ilk yıllarını Norveç ligindeki çeşitli kulüplerde geçirdikten sonra 2015’te, 22 yaşındayken Almanya ikinci lig ekibi SpVgg Greuther Fürth’e transfer oldu.

Tripic, Fürth’te geçirdiği iki buçuk yılda daha çok yedek oyuncu olmasıyla değil, Nürnberg’deki bir gece kulübesinde yaşanan olayla hatırlandı. Bir kavga sırasında dört metre yüksekliğindeki bir platformdan düştü ve kafatasının üst kısmında kırık oluştu. Sahalara döndükten kısa süre sonra Fürth’ten ayrılarak Moldova’nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’deki Sheriff Tiraspol’e transfer oldu. Bir bakıma ona uygun bir tercihti.

Tripic, Türkiye’de Göztepe forması giydiği kısa dönem dışında 2018’den bu yana Viking’de oynuyor. "Stavanger Kralı" olarak sevilen oyuncu, kulüp tarihinde en çok resmî maça çıkan beşinci, en çok gol atan üçüncü ve en çok asist yapan oyuncu konumunda. Bu sezon 28 resmî maçta tam 23 asiste ulaştı. Bunların ikisini Bayern Münih karşısında yaptı ancak Olise ile yaşanan olay nedeniyle bu katkısı biraz gölgede kaldı.

Yine de kariyerinin en şaşırtıcı istatistiği başka: Tripic, 436 resmî maçta yalnızca bir kez oyundan atıldı. Bu bakımdan Michael Olise ile aynı sayıda kırmızı kartı var. Ancak tabloyu tamamlamak gerekirse Tripic, Ağustos 2025’te Rosenborg Trondheim ile oynanan bir maçta rakibi Adrian Pereira’yı boğazından tutup toplu bir kavgayı başlattığı için sonradan iki maç ceza da aldı.