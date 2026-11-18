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Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ile Real Madrid'in patronu Florentino Perez, geçen yaz yaptıkları görüşmede Michael Olise'yi konuştu.

Hainer, t-online'a verdiği röportajda, Escuela Universitaria Real Madrid mezunlarına törensel konuşmayı yapmak için gittiği Madrid'de Fransız milli oyuncunun geleceğinin de gündeme geldiğini doğruladı: "Elbette ikimiz de Michael Olise hakkında konuştuk."

Ancak Hainer'e göre Perez, bu görüşmede Real Madrid'in yazın Bayern Münihli hücum oyuncusunun transferi için bir girişimde bulunmadığını açıkça belirtti: "Real Madrid'in ne onunla ne de menajeriyle bugüne kadar görüşmediğine dair bana güvence verdi."

Özellikle geçen yaz transfer döneminde Real Madrid'in Olise'yi kadrosuna katmaya çalıştığına dair sık sık söylentiler çıkmıştı . Perez, başkanlık seçimi kampanyası sırasında taraftarlara Cristiano Ronaldo tarzında dev bir transfer sözü verdikten sonra çeşitli medya kuruluşları, bunun Bayern Münih'in 24 yaşındaki oyuncusu olduğunu yazmıştı.

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Ayrıca L'Equipe kısa süre önce, Olise'nin milli takımdan arkadaşları Kylian Mbappe ve Ibrahima Konate'nin, onu Real Madrid'e transfer olmaya ikna etmek için Bayern Münih'in yıldız oyuncusuna adeta "baskı yaptığını" bildirdi.

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Ancak Bayern Münih'in, Olise'nin Haziran 2029 sonuna kadar süren sözleşmesini uzatma görüşmeleri başarısız olursa oyuncunun ayrılmasına izin vereceği düşünülüyor. Hainer, "Biz rahatız, Michael Olise'nin 2029'a kadar sözleşmesi var. Hedefimiz, uzun süre daha Bayern Münih'te kalması ve Real Madrid konusunun hiç gündeme gelmemesi" dedi.

Getty Images

Bayern Münih, dev bir teklif gelirse Michael Olise'nin ayrılmasına izin verir mi?

Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün, ilgilenen bir takımdan gelecek 250, hatta 300 milyon euroluk teklifi reddedip reddedemeyeceği sorulan Hainer, "Bu konuda, yönetim kurulu başkanıyken sık sık 'Biz satan değil, satın alan bir kulübüz' diyen Karl-Heinz Rummenigge'den alıntı yapmayı severim" yanıtını verdi.

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Hainer, Bayern Münih'te bu felsefenin yıllar içinde değişmediğini de söyledi: "Her şeye yalnızca mali açıdan bakmamak gerekir. Oyuncunun oyun tarzı, kişiliği, karakter özellikleri ve insani yönüyle bize uyup uymadığına da bakmalıyız."

Son olarak bir kez daha açıkça vurguladı: "Michael burada mutlu ve Bayern Münih'in kendisine neler sunduğunu biliyor."

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Olise, 2024 yazında Premier League kulübü Crystal Palace'tan 53 milyon euro karşılığında Säbener Straße'ye transfer olmuştu. Teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında kısa sürede vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü. Yalnızca geçen sezon 52 resmî maçta 53 gole katkı sağladı: 22 gol ve 31 asist.

Fransız oyuncu için bu sezon da işler iyi gidiyor. Tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 12 gol ve yedi asiste ulaştı.