Michael Olise, yalnızca pek çok futbolsevere göre değil, Bayern'in patronu Uli Hoeneß'e göre de dünyanın en iyi oyuncularından biri. Hoeneß, Fransız süperstarın geleceği konusunda son derece rahat.

Dünya Kupası sırasında Olise'nin Real Madrid'e transfer olabileceğine ilişkin söylentiler sık sık gündeme geldi. Hatta yaklaşık 300 milyon avroluk rekor bir bonservis bedelinden söz edildi. Ancak Hoeneß'e göre bunların "hepsi saçmalık".

"Michael'ın bizimle 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var. Bu yüzden şu anda bu konuyu düşünmüyoruz," diyen 74 yaşındaki Hoeneß, Welt am Sonntag'a verdiği röportajda Olise'nin olası ayrılığına ilişkin görüşünü yineledi.

Bayern efsanesi Lothar Matthäus, eski kulübünü uyarıp yöneticilerine Olise'nin sözleşmesini hemen uzatmalarını önemle tavsiye etmiş olsa da Hoeneß aceleye gerek görmüyor. "Sezon içinde onunla sözleşmesini uzatmak isteyip istemediğini konuşacağız. O zaman henüz istemezse 2029'da ne olacağını bekleyip görürüz. Bu konuda hiç endişeli değilim."

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Sözleşmesini uzatması durumunda Olise'yi büyük olasılıkla ciddi bir maaş artışı da bekliyor. Ancak Hoeneß'e göre kulüp, artışın miktarı üzerine henüz hiç düşünmedi. Onursal başkan, "Herhangi bir adım atmak zorunda olduğumuzu hiç düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde bunu düşünürüz," dedi.

Uli Hoeneß, Michael Olise ve Lamine Yamal hakkında ne söyledi?

Hoeneß, Barcelona'nın süperstarı Lamine Yamal ile doğrudan karşılaştırıldığında Olise'yi açıkça önde görüyor. "Bu genç bizi çok sevindiriyor. Bana göre dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor," diyerek Olise'ye duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Hoeneß'e göre Olise, "istikrarı açısından inanılmaz ve benim gözümde Lamine Yamal'dan da daha iyi. Gol atıyor, goller hazırlıyor, hızlı; neredeyse kusursuz bir oyuncu."