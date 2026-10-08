Michael Olise, Bayern Münih'te kalacak mı? Rummenigge eğilime işaret etti

Rummenigge, ran'e yaptığı açıklamada hem Olise'nin hem de gol kralı Harry Kane'in "FC Bayern'de daha uzun süre kalmak istediğini" söyledi. Ancak Olise'den farklı olarak Kane, 2029'a kadar yeni sözleşme imzalamaya gerçekten çok yakın. Sky, son olarak görüşmelerde bir ilerleme sağlandığını bildirdi.

71 yaşındaki Rummenigge, "Harry'nin kısa süre içinde sözleşmesini uzatacağını umuyor ve buna çok inanıyorum. Sonrasında sıradakinin Michael olmasını da diliyorum. Bayern'de daha uzun süre kalmasını isterim" dedi. Operasyonel işler artık spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl, sportif direktör Christoph Freund ve teknik direktör Vincent Kompany'nin elinde olsa da, Rummenigge'nin fahri başkan Uli Hoeneß ile birlikte Münih ekibi üzerinde hâlâ büyük etkisi bulunuyor.

Takımın iki büyük yıldızına değinen Rummenigge, Ballon d'Or'u kazanma adayları olan oyuncuları kadrosunda bulundurduğu için FC Bayern'in ne kadar şanslı sayılması gerektiğini vurguladı: "Onlar dünya klasında oyuncular ve ağaçta yetişmiyorlar!"

Michael Olise, FC Bayern'den ne talep ediyor?

Kane'in sözleşme uzatmasının netleşmesinin ardından Olise ile görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Bunu kısa süre önce Sport Bild bildirdi. Şu ana kadar danışman Glen Tweneboah'ın da içinde olduğu oyuncu tarafı, 2029'a kadar süren mevcut sözleşmeyi uzatmak istediğine dair herhangi bir adım atmış değil. Bu sırada Bayern'in onu 2032'ye kadar yeni bir sözleşmeyle ikna etmeye çalıştığı, Olise'nin gelecek yaz imza atması hâlinde en çok kazanan oyuncular arasına yükseleceği ifade edildi.

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Buna göre Olise'ye, Kane ve Jamal Musiala'da olduğu gibi, uzun vadeli kalması durumunda yıllık 25 milyon euroya kadar maaş teklif ediliyor. Mevcut yıllık ücretinin ise duyumlara göre 14 milyon euro olduğu belirtiliyor. Habere göre Bayern, aksi takdirde bir sezon daha en çok kazananlar arasında yer almayacak olan Olise'den bu yolla hızlı bir karar çıkmasını umuyor.

Ancak 24 yaşındaki oyuncunun çevresinden gelen bilgilere göre, sözleşme imzası ancak bir çıkış maddesi güvencesi verilmesi durumunda atılacak. Olise, eski kulübü Crystal Palace'ta da böyle bir maddeyi sözleşmesine koydurmuştu ve FC Bayern 2024 yazında bu maddeyi 53 milyon euro karşılığında devreye sokmuştu. Ancak sportif direktör Max Eberl'in de aralarında bulunduğu isimlerin doğruladığı üzere, son dönemde çıkan uluslararası söylentilerin aksine mevcut sözleşmesinde böyle bir madde bulunmuyor.

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Michael Olise, FC Bayern'e bir gün 200 milyon euro kazandırır mı?

Bayern'in çıkış maddelerine prensip olarak karşı çıktığı dönemler ise artık çok geride kaldı. Kane'in de böyle bir çıkış stratejisi vardı ve yeni sözleşmesinde de belli şartlar konusunda ısrar ettiği öne sürülüyor. Söz konusu şartlar arasında Premier League'e transfer için bir arka kapı ve eski kulübü Tottenham Hotspur için "matching right" olarak adlandırılan bir hak bulunuyor.

Olise cephesinin isteyeceği sabit bonservis bedelinin ne kadar olacağı konusunda şu anda sadece spekülasyon yapılabiliyor. Ancak 200 milyon euronun üzerindeki bir rakam hiç de gerçek dışı görünmüyor. Sonuçta Olise, daha sezonun başında bunu etkileyici biçimde kanıtladığı üzere, artık dünyanın en iyi hücum oyuncularından biri arasında yer alıyor.

Ancak nihai kararın çıkması için daha epey zaman geçmesi bekleniyor. Eberl, eylül ayında bu konuda bir yön de çizmişti. Sport Bild'e konuşan Eberl, "Gelecek yaza kadar onun tarafından bir uzatma eğilimi olup olmadığını bilmeliyiz" dedi.

Dünya Kupası çevresinde Real Madrid'in de ciddi ilgisinden söz edilmişti, ancak bu ilgi somut bir hâl almadı. FC Liverpool'un da yıldız oyuncuyu çok istediği belirtilirken, Manchester City'nin ise finans skandalı nedeniyle yıldız oyuncu yarışında şimdilik devre dışı kalması muhtemel görünüyor.

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