Michael Lang: Beşiktaş dünya çapında bir kulüp, ama Bundesliga fırsatını kaçıramazdım

Beşiktaş'ın sezon başında ilgilendiği Michael Lang, siyah-beyazlıların teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Basel'de forma giyen ve bu sezon başında Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Michael Lang, siyah-beyazlıları reddedip Almanya'nın Mönchengladbach takımına transfer olmuştu.

Lang, İsviçre basınından Watson' a Beşiktaş ile ilgili konuştu. "Türkiye'den beni çağırdılar. Beşiktaş dünya çapında bilinen, önemli bir kulüp," diyen İsviçreli sağ bek, "Ama Bundesliga seçeneği vardı. Belki 30-32 yaşlarında olsam kararım farklı olabilirdi, ama 27 yaşındayım ve Bundesliga fırsatını kaçıramazdım. Türkiye ile olan hikayem, Bundesliga ile olan kadar iyi olmazdı," ifadelerini kullandı.

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Sağ bek pozisyonunda oynayan ama stoper olarak da görev alabilen İsviçreli futbolcu, Basel'den 2.8 milyon euro karşılığında Alman ekibinin kadrosuna katılmıştı. Lang, Bundesliga'da ikinci sırada yer alan Mönchengladbach'ta bu sezon 10 lig maçına çıkıp 1 gol attı.