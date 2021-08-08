Michael Frey, Fenerbahçe'de üç yılda yapamadığını Belçika'da üç haftada yaptı

Fenerbahçe’de bekleneni veremeyen Michael Frey, Belçika Ligi’nde yeni sezona fırtına gibi girdi.

Sarı lacivertli takımın 2018 yılında Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey, Fenerbahçe’de geçirdiği üç sezonda bir türlü istenen seviyeye çıkamadı.

Fenerbahçe formasını sadece 23 kez giyen İsviçreli forvet bu maçlarda fileleri 5 kez havalandırabildi. Yaz döneminde İstanbul’a veda eden ve Royal Antwerp ile anlaşan Frey, Fenerbahçe’deki gol toplamını sadece üç haftada geride bıraktı.

Royal Antwerp, Standard Liege deplasmanından 5-2’lik galibiyetle dönerken, gollerin tamamı Frey’den geldi. Açılış haftasında Mechelen ağlarını da sarsan Frey, böylece üç maçta 6 gole ulaştı.

Fenerbahçe'de kalıcı olamadı

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda 22 maça çıkan Frey, sonraki iki sezonda önce Bundesliga II ekibi Nürnberg’e, ardından Belçika Ligi’nde mücadele eden Waasland-Beveren’e kiralanmıştı.

Beveren’de geçen sezonu 27 maçta 12 gol, 3 asistle tamamlayan Frey, buna karşın yeni sezonda Fenerbahçe kadrosunda düşünülmedi ve 2 milyon euro karşılığında Royal Antwerp’e satıldı.

Fenerbahçe’de forvet transferi için arayışların hala sürmesi, taraftarlar arasında Frey’in bu performansını gündeme taşıdı.

Ne söyledi?

Mücadelenin ardından verdiği röportajda kariyerinde ilk kez bir maçta beş gol attığını belirten Frey, “Kenara gelmesem altıncı golü de atabilirdim” ifadesini kullandı.

Frey, eski takımı Fenerbahçe’ye ve sarı lacivertli takımın taraftarlarına bir mesaj göndermeyi de ihmal etmedi.

“Türkiye’de beni unutmadıklarını biliyorum. Hala yaptıklarımı takip ediyorlar. Maçtan sonra bana mesajlar göndereceklerine eminim.”

Antwerp de Avrupa Ligi'nde yer alıyor

Danimarkalı teknik adam Brian Priske, haftaiçi antrenmanda ufak bir sakatlık yaşayan Frey’i riske etmedi ve 76. dakikada oyundan aldı.

UEFA Avrupa Ligi’ne tıpkı temsilcimiz Fenerbahçe gibi playoff turundan başlayacak olan Royal Antwerp, 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynayacağı kritik iki maçla birlikte yoğun bir fikstüre girecek.

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