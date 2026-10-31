Michael Carrick, Manchester United'ın cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 yenilerek düşme hattına gerileme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının ardından takıma «ilerlemeye devam etme» çağrısında bulundu. United ilk yarıda peş peşe gol fırsatları yakalasa da hiçbirini değerlendiremedi. İkinci yarıda Morgan Rogers golü buldu, Lisandro Martinez ise ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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Carrick küme düşme hattına yaklaşma endişelerini küçümsedi

Manchester Evening News'un haberine göre United, karşılaşmaya küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde çıktı. Bu da diğer sonuçlara bağlı olarak gün sonunda alt sıralardaki takımların United'ı geçebileceği anlamına geliyordu. Carrick bu ihtimale ilişkin, “İlerlemeye ve maç kazanmaya devam etmeliyiz, mesele bu kadar basit” dedi.

“Şimdi size söyleyeceğim hiçbir şey durumu değiştirmeyecek. Yolumuza devam edip maç kazanmalıyız, mesele bu kadar basit.” Son üçe düşmenin takım üzerinde olumsuz bir etiket yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda ise “Benim açımdan hayır” yanıtını verdi.

Chelsea, Stamford Bridge'de fırsatları harcayan United'ı cezalandırdı

United maça iyi başladı ve ilk yarıda art arda fırsatlar yakaladı ancak bunları gole çeviremedi. Rogers, 59. dakikada Chelsea adına golü buldu. Martinez'in Wesley Fofana ile çarpışmasının ardından ikinci sarı kartını görmesiyle United için işler daha da kötüleşti. Cole Palmer'ın penaltısında kaleci Senne Lammens topa dokunmasına rağmen golü engelleyemedi.

Carrick basın toplantısında, “Bence ilk yarıda uzun zamandır oynadığımız en iyi futbollardan birini oynadık” dedi. Takımının fırsatları değerlendirememesine ilişkin ise şunları ekledi: “Evet, ama futbol böyle. Böyle iniş çıkışlarla baş etmek zorundasınız. İşler yolundayken fırsatları değerlendirmelisiniz. Bizimki gibi bir dönemden geçerken yaşadıklarımızı bu durum özetliyor.”

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Carrick, Martinez'in oyundan atılması konusunda emin değil

Carrick, takımının devre arasından önce ciddi bir tehdit oluşturduğunu düşündü. “Tehlikeli görünüyorduk, akıcı oynuyorduk, iyi bir takım görüntüsü veriyorduk ve dediğim gibi gerçekten tehlikeliydik. Yarattığımız fırsatlar ve boşluklarla bir ya da iki, hatta belki üç gol atabilirdik, atmalıydık. Sonra maç elimizden kayıp gitti” dedi. “Bazı pozisyonları tekrar izlemedim, bu yüzden bunun kırmızı kart gerektirip gerektirmediğini bilmiyorum. Hakem pozisyona baktı ve o kararı verdi ama bu, maçın önemli anlarından biriydi. İkinci yarıda maç elimizden kaydı. Bununla başa çıkmamız gerekiyor.

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“Bazen maçlarda aksilikler yaşarsınız ve bunlarla daha iyi baş etmeniz gerekir. Özellikle de ilk yarıda bu kadar iyi durumdayken. İki yarı bazı açılardan birbirinden daha farklı olamazdı.” Kırmızı kartla ilgili olarak da şunları ekledi: “Maçta büyük rol oynadı. İkinci gol ve o aşamada bir oyuncu eksik kalmamızın büyük etkisi oldu, kesinlikle.”

Carrick ve United'ı şimdi ne bekliyor?

United, son yarım saatte 10 kişiyle karşılık veremedi. Carrick ise tehlikeli oldukları dönemleri gole çevirerek sıkıntılı bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini biliyor.

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“Bu durumdan çıkmanın tek yolu, fırsatlarınızı değerlendirmek, gidişatı tersine çevirmek ve işler bir anlığına aleyhinize döndüğünde maçın içinde kalmak” dedi. “Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik, ardından işler aleyhimize dönünce kontrolü gereğinden fazla kaybettik.”