Michael Carrick, takımın taktiklerini eleştirmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Bruno Fernandes'in Manchester United kaptanı olarak kalacağını doğruladı. Carrick, bu hafta aralarında yaptıkları sorunları giderme amaçlı görüşmenin ardından Portekizli orta saha oyuncusuyla aralarında süregelen bir anlaşmazlık olmadığını vurguladı.

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Fernandes, United kaptanlığını sürdürüyor

Portekizli orta saha oyuncusu Fernandes, çalkantılı bir haftaya rağmen United'da kaptanlık pazubandını takmaya devam edecek. Teknik direktör Carrick, ikilinin antrenman tesislerinde aralarındaki sorunları gidermek için yaptığı görüşmenin ardından kararı perşembe günü doğruladı. Oyun kurucu, pazar günü yedek kulübesine çekildi ve Bournemouth karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 3-0'lık yenilgide yedek kaldı. Bu karar, 32 yaşındaki oyuncunun takımın taktiksel yaklaşımını kamuoyu önünde eleştirmesinden kısa süre sonra geldi. Eleştiri, Como deplasmanında alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından gelmişti.

Ancak Carrick, takım içindeki anlaşmazlığın kalıcı hâle geldiğine dair spekülasyonları hızla sona erdirmek istedi. Teknik direktör, kötü gidişatı tersine çevirmeye çalışırken kaptanının bundan sonra da kadronun önemli bir parçası olacağını vurguladı.

Carrick, kulübe tamamen bağlı olan orta saha oyuncusunu savundu

United'ın teknik direktörü, maç öncesi basın toplantısında takımın kilit oyuncusuna kamuoyu önünde destek verdi. Carrick, son dönemdeki taktiksel anlaşmazlığın Fernandes'in kulübe uzun vadeli bağlılığına zarar vermediğini vurguladı.

Carrick gazetecilere, “Bruno kendini bu kulübe tamamen adamış durumda ve bu konuda kesinlikle bir sorun yok. Yolumuza devam ediyoruz,” dedi. “O, bu grup için önemli bir oyuncu. Her zaman öyleydi ve öyle olmaya devam edecek. Birlikte fark yaratmalı ve işleri doğru yönde ilerletmeliyiz.”

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Kaptanlık görevinde değişiklik yok

Fernandes, Manchester United için kilit bir isim oldu ve bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta dört gol kaydetti. Son dönemdeki ağır yenilgilere rağmen saha içinde sesini duyuran bir lider olarak ortaya koydukları, teknik ekip tarafından hâlâ çok değerli görülüyor. Carrick, Fernandes'in yedek bırakılmasının soyunma odasındaki hiyerarşide kalıcı bir değişiklik değil, yalnızca geçici bir önlem olduğunu yineledi.

Carrick, “Kendini bu kulübe ve işleri iyileştirmeye tamamen adamış durumda,” dedi. “Benim için hiçbir şey değişmedi. Takımı birçok maçta ve uzun yıllar boyunca çok iyi yöneten kişi o ve bunu yapmaya devam edecek.”

Chelsea deplasmanında zorlu sınav

Kaptanlık meselesinin kamuoyu önünde açıklığa kavuşmasının ardından United, sahadaki sorunlarına hızla yeniden odaklanmak zorunda. Takım, Como ve Bournemouth karşısında üst üste aldığı ağır yenilgilerin ardından toparlanmak için olumlu bir sonuç arıyor. Carrick'in ekibi, Chelsea ile karşılaşmak üzere Stamford Bridge'e zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak.