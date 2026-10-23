Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler, Michael Carrick'in Old Trafford'da yaşadığı zorluklar sürerken kendisini Manchester United'daki teknik direktörlük göreviyle ilişkilendiren iddiaları kesin bir dille reddetti. Alman teknik direktör, tamamen mevcut projesine odaklandığını ve kulübünde atılan sağlam temelleri terk etmeyeceğini vurguladı.

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Hurzeler, Brighton projesine odaklandı

United'daki teknik direktörlük göreviyle ilgili spekülasyonlar artarken Hurzeler, Brighton'a bağlılığını kamuoyu önünde yineledi. Alman teknik direktör, Old Trafford'un ilgisini çekti; kötü sonuçlar serisinin ardından mevcut teknik direktör Carrick üzerindeki baskı da artıyor. Manchester United'ın Carrick'e alternatifleri değerlendirdiği bildiriliyor. Carrick son yedi maçında galibiyet alamadı. Ancak Hurzeler, mevcut kulübüne bağlılığını kararlılıkla sürdürüyor.

Brighton'ın teknik direktörü, mayıs ayında kendisini 2029'a kadar kulübe bağlayan yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı. Bu uzun süreli anlaşma nedeniyle olası bir ayrılık için çok yüksek bir tazminat ödenmesi gerekecek.

Old Trafford söylentilerini reddetti

Cuma günü basının karşısına çıkan Hurzeler, dışarıdaki söylentilerin dikkatini dağıtmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtti. Mevcut görevindeki yoğun maç takvimine odaklandığını vurguladı.

Hurzeler, basın toplantısında “Buradaki işime tamamen odaklanmış durumdayım. Her üç günde bir maç oynadığımız için bu söylentileri düşünecek vaktim yok,” dedi.

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Teknik direktör, United'daki mevkidaşına da destek vererek şunları söyledi: “Michael Carrick'e ve geçen sezon Manchester United'da yaptığı işe büyük saygı duyuyorum. Harika bir insan, harika bir kişilik ve ona gerçekten saygı duyuyorum. Bu konuda söyleyecek başka bir şey yok.”

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Takımla güçlü bağlar kurdu

Hurzeler, oluşturduğu ortama derin bir bağlılık duyduğunu ifade etti. Son yıllarda oyuncularıyla ve teknik ekibiyle kurduğu güçlü ilişkilerin altını çizdi.

Hurzeler sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada olduğum için kendimi gerçekten ayrıcalıklı hissediyorum. Bir yolculuğun parçasıyım ve yatağa girdiğimde hâlâ yolculuğumuzun bitmediğini hissediyorum. Bulunduğumuz noktadan yüzde 100 memnun ve mutlu olmadığımı her zaman vurguluyorum; hâlâ geliştirmemiz gereken yönler var.”

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“Bu, insanlarla ilgili bir iş. Baskının hâkim olduğu bu işi insan odaklı bir işe dönüştürmeyi doğal karşılamıyorum ve bundan kolay kolay vazgeçmeyeceğim.”

Liverpool'a zorlu deplasman

Brighton, ülke içindeki müsabakalarda harika bir sezon geçiriyor ve şu anda Premier Lig'de üçüncü sırada yer alıyor. İlk yedi maçında 16 puan topladı. Bu süreçte Arsenal karşısında net bir galibiyet, Carabao Cup'ta da Manchester United karşısında bir galibiyet elde etti.

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Ancak Hurzeler, Konferans Ligi'nde Jablonec ile alınan moral bozucu 0-0'lık beraberliğin ardından takımından güçlü bir karşılık bekliyor. Takım şimdi zorlu bir deplasman maçına hazırlanmak zorunda. Brighton, bu hafta sonu beşinci sıradaki Liverpool'la karşılaşmak için Anfield'a gidecek. Carrick ise pazar günü United'ın başında Bournemouth'a karşı sahaya çıkacak.