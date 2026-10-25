Michael Carrick, maçın ardından Old Trafford'da attığı turun Manchester United taraftarlarına duygusal bir veda olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti. Ancak eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, Bournemouth'a sahasında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından kulüpteki uzun vadeli geleceğinden hiç emin olmadığını açıkça kabul etti. Bu sonuç, takımın tüm kulvarlardaki galibiyetsizlik serisini sekiz maça çıkardı.

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Artan baskıya yanıt

Manchester United, pazar günü Bournemouth'a 3-0 gibi ağır bir yenilgi aldıktan sonra kriz yaşıyor. Bu mağlubiyetle kulübün galibiyet hasreti sekiz maça çıktı. Sky Sports'a konuşan Carrick, görevine ilişkin spekülasyonlara yanıt verdi.

“Zor bir durumdayız, bunu saklayamayız. Durumun nereye varacağını ve bundan sonra ne olacağını gerçekten bilmiyorum,” diyen Carrick, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kulüp için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım ve şimdi de bunu değiştirmeyeceğim. Yaptığım işi seviyorum ve sorumluluğumu hissediyorum. Bekleyip göreceğiz.”

Veda turu iddiasını reddetti

Son düdüğün ardından Carrick, kötü performansa rağmen adını haykıran taraftarları alkışlayarak sahanın etrafında bir tur attı. Ancak bunun bir veda olduğu yönündeki yorumları hızla reddetti.

“Bu benim açımdan bir veda değildi. Karmaşık duygular içindeyim. Oyuncularım için üzülüyorum, zor bir dönemden geçiyorlar. Bazı konularda yardımcı olabiliriz, bazılarında ise durum kontrolden çıkıyor ve oyuncular şu anda bunun etkisini hissediyor. Taraftarların bu şekilde karşılık vermesi de bende karmaşık duygular uyandırıyor. Onlarla böyle bir bağımız olması nedeniyle karmaşık duygular yaşıyorum. Bunu sindirmek biraz zaman alacak ama desteklerini kesinlikle takdir ediyorum. İçinde bulunduğumuz durum bu ve ne sonuçlarımız ne de performanslarımız yeterince iyi oldu.”

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Yıkılmış bir soyunma odası

Bournemouth yenilgisi, yalnızca birkaç gün önce Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet alan Manchester United için yıkıcı bir haftayı tamamladı. Carrick, bu sonuçların takımını ne kadar etkilediğini kabul etti. Carrick, “Maçı bitirmek için hiç hoş bir yol değildi. Oyuncular için zor bir gündü. Maça biraz sarsılmış halde çıktık ve bunu sahada hissedebiliyordunuz,” dedi.

“Konuştuğum oyuncular gerçekten çok üzgün. Hayal kırıklığını görmek hoş bir duygu değil ama bunu kabullenmek zorundasınız. Şu anda içinde bulunduğumuz durum bu.”

Manchester United'ı neler bekliyor?

Manchester United'ın ağustos ayından bu yana sahasında lig maçı kazanamaması nedeniyle yaklaşan karşılaşmalar kritik bir dönüm noktası olabilir. Kulüp yönetimi, bir sonraki kritik Premier League maçından önce Carrick'in görev süresi hakkında kesin bir karar verme baskısıyla karşı karşıya.



