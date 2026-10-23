Michael Carrick, Manchester United'ın duygusal basın toplantısında bir anda çok sıra dışı bir şey yaptı

Michael Carrick, Manchester United ile Bournemouth arasındaki maç öncesinde cuma öğleden sonra düzenlenen basın toplantısında duygusal bir konuşma yaptı. Üstelik bunu salondan tek bir soru bile gelmeden önce yaptı.

Manchester United sezona çok kötü başladı. Son 11 maçının yalnızca ikisini kazanan kulüp, Premier League'de 13. sırada yer alıyor. Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 4-1 mağlup oldu.

Bu nedenle Manchester United Teknik Direktörü Carrick'in üzerindeki baskı artmış durumda. Çeşitli İngiliz basın kuruluşlarına göre İngiliz teknik adam şimdilik yönetimin güvenini koruyor ancak kulislerde olası halefleri değerlendiriliyor.

Basın toplantısında söze doğrudan Carrick başladı: "Bugün ben başlayacağım. Birkaç şey söylemek istiyorum. Bunu önemli buluyorum. Son dönemde işler bizim için iyi gitmiyor. Bence bu açık. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz durumu tamamen kabul ediyorum. Görece başarılı geçen beş ay yaşadık. Bu dönemde gördüğüm ve takım olarak ortaya koyduğumuz pek çok şeyden memnundum."

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 10:00 BOU

"Son dönemde yeterince iyi performans göstermiyoruz. Bu açık. Hiç memnun olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Çarşamba kötü bir akşamdı (Como karşısında 4-1, ed.). Birçok nedenle kötü bir akşamdı ve çok can yaktı. Bizi böyle oynarken görmek, maçın nasıl geliştiğine tanık olmak benim de canımı yaktı. Maçtan sonra da söylediğim gibi, böyle oynamamız gerçekten kabul edilemezdi" diyen İngiliz teknik adamın duygulandığı görüldü.

Carrick, duygulanarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlar bu futbol kulübünün son derece önemli bir parçası. Çarşamba günü bizi desteklemek için zahmete giren, zamanını ve parasını harcayan taraftarları görmek ve maçın ardından onların da hepimizle aynı duyguyu yaşadığını bilmek benim için ağır bir andı. Bu açık."

"Benim sorumluluğum, sahaya bu futbol kulübünü ve taraftarları temsil eden, ortaya koyduğu kimlikle onların gurur duyabileceği bir takım çıkarmak. Son dönemde bazı maçlarda bundan uzaklaştık. Bunun tamamen farkındayım ve bu konuda kesinlikle bir şeyler yapıyorum. Hepimizin bunu görmesini önemli buluyorum. Ben en azından görüyorum" diyerek toplam altı dakika süren konuşmasının ilk bölümünü tamamladı.

Manchester United, pazar öğleden sonra toparlanma fırsatı bulacak. Bournemouth, Old Trafford'a konuk olacak. Maç saat 15.00'te başlayacak.