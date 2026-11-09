Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, pazar günü Aston Villa ile 4-4 berabere kaldıkları maçın ardından Diogo Dalot'un ilk 11'den çıkarılması yönündeki çağrılara karşı oyuncusunu savundu. 27 yaşındaki bek, Old Trafford'da zorlanırken yerine oyuna giren Patrick Dorgu, uzatma dakikalarında bir gol ve bir asist kaydetti.

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Eleştirilerin hedefindeki savunmacıya teknik direktöründen destek

Carrick, Portekizli savunmacı Dalot'u kötü performansına rağmen hedef göstermedi. Dalot'un zor anlar yaşadığı maçta Dorgu oyuna girerek çarpıcı geri dönüşe ilham verdi. Sol bekte başlayan Dalot, konuk ekibin ilk 60 saniyede bulduğu golde Alysson'a müdahale etmekte geç kaldı. İkinci yarının başlarında ise aynı oyuncuya yaptığı faulle penaltıya sebep oldu. Bu performans, salı günü Roma karşısında alınan 3-2'lik geri dönüş galibiyetinde pozisyonunu kaybetmesinin ardından hafta içinde eleştirilmesini izledi.

Pahalıya mal olan hatalar taraftarın tepkisini çekti

Nicolas Jackson dördüncü dakikada skoru 2-0'a taşıdıktan sonra Bruno Fernandes ve eski Aston Villa orta saha oyuncusu Youri Tielemans, devre arasından önce eşitliği sağladı. Ancak John McGinn'in penaltısı ve Leon Goretzka'nın golü, konuk ekibe yeniden iki farklı üstünlük getirdi.

Maç sonrası basın toplantısında taraftarların tepkisi nedeniyle Dalot'un ilk 11'deki yerini kaybedip kaybetmemesi gerektiği sorulan Carrick, şöyle konuştu: “Bence bu konuda dikkatli olmalıyız. Tepkiyi anlıyorum.

“Taraftarların hayal kırıklığını anlıyorum. Hepimiz tepkiliyiz, hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Oyuncular da en az herkes kadar hayal kırıklığı yaşıyor, buna emin olabilirsiniz.

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“Diogo elinden gelen her şeyi veriyor. Farklı mevkilerde oynadı. Sol bekte oynadı. Zaman zaman çok iyi performans sergiledi.”

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Takıma bağlılığı övgü topladı

Dorgu'nun son bölümde oyuna girerek yaptığı katkı, Manchester United'ın bir maçta iki farklı geriliği iki kez kapatan ilk Premier League takımı olmasına yardımcı olsa da Carrick, tek bir hatanın Dalot'un genel katkısını gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

Carrick sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir penaltıya sebep oldu. Bu, hani... Kendisi de bunun farkında. Belki biraz daha iyisini yapabilirdi. Tamam, bu da işin bir parçası; hata yaptı. Ama bunu gerçekten çok önemsiyor ve elinden gelen her şeyi verdi.

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“Takıma kattıklarını seviyorum. Oyuncu grubuna kattıklarını seviyorum. İçinde bulunduğumuz ortama ve kültüre kattıklarını seviyorum.

“Takımı seçmek ve bir sonraki maçta kimin oynayacağına karar vermek bambaşka bir konu. Ama şimdi önümüzde odaklanmamız gereken tamamen farklı bir maç var.”

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Milli aranın ardından kümede kalma mücadelesi bekliyor

Maçın son bölümündeki çarpıcı geri dönüşüne rağmen Manchester United, 10 maçta yalnızca bir galibiyet, beş beraberlik ve dört mağlubiyetle milli araya 18. sırada giriyor. Bu, takımın 1986-87 sezonunda bu aşamada 20. sırada yer almasından bu yana en düşük üst lig sıralaması. Manchester United ayrıca Nisan-Mayıs 2025 döneminden sonra yalnızca ikinci kez ligdeki galibiyet hasretini sekiz maça çıkardı. Carrick, maçlar yeniden başladığında sol bek için önemli bir tercih yapmak zorunda kalacak.