Eski Premier League forveti Troy Deeney, Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick'in geçen hafta Lisandro Martinez'i kadrodan kesmeyerek Bruno Fernandes'in son dönemdeki taktik eleştirilerine zemin hazırladığını düşünüyor. Manchester United kaptanı, çarşamba günü Como deplasmanında alınan ağır 4-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından teknik direktörünün yaklaşımını kamuoyu önünde sorguladı.

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Esnek yönetim kaptanın tepkisine yol açtı

Carrick, Martinez'i cezasız bırakarak Manchester United soyunma odasındaki otoritesini zayıflatmakla suçlanıyor. Ardından Fernandes, İtalya'daki maç planını eleştirdi. Hafta içindeki farklı yenilginin ardından Portekizli orta saha oyuncusu, takımın “baskı altında daha cesur” olması ve “önde baskı yapma riskini alması” gerektiğini söyledi. Ancak Carrick, yenilginin taktiklerden değil, yeterince koşulmamasından kaynaklandığını savundu.

Yorumcudan zayıf disiplin tutumuna eleştiri

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Fernandes'in kamuoyu önündeki eleştirileri, Martinez'in teknik direktör Jason Wilcox'u yaz transfer döneminde kadroyu yeterince güçlendirmediği için eleştirmesinden yalnızca birkaç gün sonra geldi. Arjantinli stoper daha sonra sözleri için özür dilese de maç cezası almadı ve geçen pazar Elland Road'da Leeds United ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başladı.

Eski Watford forveti Deeney, Premier League All Access programında, savunmacıyı kadroda tutmanın istemeden kulüp kaptanını yersiz açıklamalar yapmaya cesaretlendirdiğini savundu: “Martinez geçen hafta o sözleri söylediğinde onu oynatamazsınız. Bunun önünü hemen kesip, ‘Özür dilemeni anlıyorum ama bu hafta takımda yoksun’ demeniz gerekir. Muhtemelen etrafına bakıp, ‘Elimde fazla oyuncu yok, pek desteğim de yok, Elland Road'dayız’ diye düşündüğünü biliyorum. Ama bunun önünü kesmelisiniz.

“Bunu yapmayıp Martinez'i oynattığı anda, istemeden Bruno Fernandes'in de konuşmasına izin vermiş oldu. Bruno Fernandes de bunu herkesin istediğini söyleyebileceği bir ortama taşıyor: ‘İstediğimi söyleyebilirim.’ Ama Bruno Fernandes hakkında üç yıldır şunu söylüyorum: Gol ya da asist yapmadığında kaptan değil. Bunu defalarca konuştuk, o bir lider değil.”

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Yönetime duyulan öfke gerginliği artırıyor

Teknik direktör ve kaptanının, yedi maçlık galibiyet hasretine son verebilmek için aralarındaki görüş ayrılıklarını hızla çözmesi gerekirken taraftarlar tepkilerini giderek daha fazla Old Trafford yönetimine yöneltiyor. Pazar günü lig maçları öncesinde taraftarların ruh hâlini değerlendiren talkSPORT futbol baş muhabiri Alex Crook, sonuçlar hemen düzelmezse stat atmosferinin “oldukça gerginleşebileceği” uyarısında bulundu: “Hafta içi hem tribünlerde hem de evlerinde izleyen çok sayıda öfkeli Manchester United taraftarı olduğunu düşünüyorum.

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“Bruno Fernandes'in söylediklerini görmüş olacaklar. Michael Carrick'in hâline üzülecekler. Bence Michael Carrick'e empati duyuyorlar. O bir kulüp efsanesi, oyuncu olarak Avrupa Kupası'nı kazanmış biri. Geçen sezon kulübün ihtiyaç duyduğu anda göreve gelen biri.

“Carrick'in üstündekilere, Jason Wilcox ve Omar Berrada gibi isimlere çok öfkeliler. Bournemouth'un geçen hafta sonu ilk Premier League galibiyetini almış olması da düşünülürse, maç Manchester United'ın aleyhine gitmeye başlarsa, ki bundan endişe ediyorsunuz, durumun çok hızlı biçimde kötüleşebileceğini düşünüyorum. Bournemouth, Manchester United'ı sahada çok zorlayabilecek kapasitede.”

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Formunu bulan Bournemouth, kırılgan uyumu sınayacak

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Manchester United, pazar günü Old Trafford'da Bournemouth'u ağırlayacağı zorlu bir Premier League maçına çıkacak. Bournemouth, ligde Sunderland'i 2-0 yenmesinin ardından Avrupa Ligi'nde AC Milan'ı 3-0'lık çarpıcı bir skorla mağlup ederek Manchester'a büyük bir özgüvenle geliyor. Carrick ve oyuncuları için tribünlerde artan hayal kırıklığının büyümesini önlemek adına maçın başlarında geriye düşmemek kritik önem taşıyacak.