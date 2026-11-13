Manchester United'ın eski teknik direktörü Michael Carrick, kulüp taraftarlarına duygusal bir veda mesajı gönderdi. Mesajında, takımı çalıştırma fırsatı bulduğu için duyduğu minnettarlığı dile getiren Carrick, teknik direktörlük görevinin sona ermesine rağmen Manchester United ile olan bağının güçlü kalmaya devam edeceğini vurguladı.

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Mesaj, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasının ardından geldi ve Old Trafford'da yeni bir dönemin başladığının işareti oldu.

“Marca” gazetesine göre Carrick, yıllarca oyuncu olarak kaldığı, ardından teknik direktör olarak dönüp takımın başına geçtiği Manchester United ile ilişkisinden kesitlere yer verdiği bir mesajla kulübün taraftarlarına veda etmeye özen gösterdi.

Carrick, taraftarlardan başlayıp teknik ekibe ve çalışanlara, oradan da oyunculara kadar bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Carrick, Manchester United'ı çalıştırmanın kariyerinde büyük bir onur olduğunu vurgulayarak bu fırsatın pek çok kişiye nasip olmadığını ve bu yapının bir parçası olduğu için büyük bir minnet duyduğunu belirtti.

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Manchester United gibi büyük bir kulüpteki sorumluluğun yalnızca galibiyet peşinde koşmanın ötesine geçtiğini, kulübün tarihini, kültürünü ve değerlerini gerçek anlamda kavramayı ve uzun yıllar boyunca yerleşmiş ölçütlere bağlı kalmayı gerektirdiğini açıklayan Carrick, kulübün kendine has yapısının kendisi için daima bir ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

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Eski teknik direktör, mesajının bir bölümünü özel ve eşsiz olarak nitelediği Manchester United taraftarlarına ayırdı ve deneyiminin en güzel anlarının, takımın yıl içinde yaşadığı galibiyetler ve olağanüstü anlar karşısında taraftarların sevincini ve duygulanmasını izlemek olduğunu belirtti.

Taraftarlardan aldığı sevginin bir kısmını onlara geri vermek istediğini sözlerine ekleyen Carrick, bu sevginin asla ölmeyeceğini ve koşullar ne kadar değişirse değişsin taraftarlarla ilişkisinin süreceğini vurguladı.

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Carrick, takımın son dönemde istenen sonuçları alamadığını kabul etti, ancak bu zorlu döneme rağmen taraftarların kendisine desteğini sürdürmesine duyduğu takdiri dile getirdi.

Sonuçların beklentilerin gerisinde kaldığı zamanlarda aldığı desteğin kendisi için çok şey ifade ettiğini açıklayan Carrick, zor zamanlardaki vefanın taraftarların gerçek değerini ortaya koyduğunu ve bunun kulübü sevmesinin ve yıllardır ona bağlı olmasının nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

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Teknik ekip üyelerine de teşekkür eden Carrick, onların samimiyetini, günlük çabalarını ve kesintisiz desteğini överek birlikte çalıştıkları süre boyunca ortaya koydukları her şeye duyduğu takdiri vurguladı.

Büyük öneme sahip olmalarına rağmen çabalarının her zaman yeterince dikkate alınmadığını belirttiği perde arkasındaki çalışanları da unutmadı; ayrıca sorumluluğu üstlendiği dönemde gösterdikleri çabanın karşılığı olarak oyunculara önümüzdeki yolculuklarında başarılar diledi.

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Carrick, mesajını Manchester United'ın hayatının ayrılmaz bir parçası olarak kalacağını ve teknik direktörlük görevinin sona ermesinin kulübe mensup olmaktan duyduğu gurur hissini değiştirmeyeceğini vurgulayarak tamamladı.

Takımı tribünlerden desteklemeye ve maçlarını bir taraftar olarak takip etmeye devam edeceğini açıklayan Carrick, önümüzdeki dönemde Pochettino yönetiminde takıma daha fazla başarı diledi.