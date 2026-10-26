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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Michael Carrick'in yerine iki isim öne çıktı! Manchester United, Bournemouth karşısındaki hezimetin ardından Eddie Howe ve Julian Nagelsmann'ı değerlendiriyor

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Bournemouth’a evinde 3-0 yenilerek ağır bir mağlubiyet alan Manchester United’da teknik direktör Michael Carrick’in görev süresi kritik bir noktaya gelmiş görünüyor. Manchester United, Bournemouth karşısında evinde aldığı 3-0’lık ağır yenilginin ardından Carrick’in yerine Eddie Howe ve Julian Nagelsmann’ı değerlendiriyor.

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Old Trafford'daki çöküşün ardından baskı artıyor

Pazar günü Old Trafford'da atmosfer sertleşti. Taraftarlar, takımlarının etkili bir Bournemouth karşısında dağılışını izledi. Bu yenilgi, kulübün Premier League'de bir sezona tarihinin en kötü başlangıcı olarak nitelendirilen sürecinde yeni bir dip noktası oldu.

Takım kaptanı Bruno Fernandes'in 90 dakikanın tamamını yedek kulübesinde geçirmesi gerilimi daha da artırdı. Bu karar, orta saha oyuncusunun hafta içinde teknik direktörünün taktik yaklaşımını kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından geldi. Ağır yenilgiyle 16. sırada kalan kulüp, son üç sıradaki takımların yalnızca bir puan üzerinde bulunuyor. Bu durum yönetim kurulunda ciddi endişe yarattı.

Teknik direktörlük durumuna ilişkin kulüp içi görüşmeler hafta sonundan önce başlamıştı ancak son çöküşün boyutu, yöneticileri planlarını hızlandırmaya zorladı. Gary Neville, Sky Sports yorumunda, “Bundan sonra Michael Carrick'in Manchester United teknik direktörü olarak görevini sürdürmesi inanılmaz derecede zorlaşacak. Kulübün karşı karşıya olduğu sorun bu,” dedi.

Howe ve Nagelsmann öne çıkan adaylar

Manchester United yönetim kurulu teknik direktör değişikliğine karar verirse Eddie Howe ve Julian Nagelsmann, görevi devralmak için başlıca adaylar olarak öne çıkıyor. İki teknik direktör de şu anda boşta olduğu için kulüp, başka takımlara yüksek tazminat bedelleri ödemekten kaçınabilir. Howe, temmuz ayında Newcastle'dan ayrıldığından beri çalışmıyor. Eski sportif direktör Dan Ashworth da daha önce onun göreve getirilmesini savunmuştu. Başlangıçta uzun bir ara vermeyi planlasa da Old Trafford'daki görev hakkında görüşmeye açık olduğu belirtiliyor. SkySports'a göre Howe, istikrarı yeniden sağlamak için artık en güçlü aday olarak görülüyor.

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Son olarak Almanya millî takımının teknik direktörlüğünü yapan Nagelsmann, bir diğer önemli seçenek. Manchester United'ın oyuncu alımından sorumlu yöneticisi Christopher Vivell ile RB Leipzig'de birlikte geçirdikleri başarılı dönemden gelen bağı, sportif yapısını modernleştirmek isteyen kulüp için onu mantıklı bir tercih hâline getiriyor. Almanya'nın Dünya Kupası'na hayal kırıklığı yaratan vedasından bu yana yeni bir meydan okuma arayan 39 yaşındaki teknik direktör, Manchester United yönetiminin istediği taktik birikime sahip.


Carragher, Emery'nin göreve getirilmesini istiyor

Howe ve Nagelsmann'a odaklanılmasına rağmen eski Liverpool savunmacısı Jamie Carragher, kulübün başka seçeneklere yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Carragher, durumun Carrick'in itibarını korumak için derhâl görevden alınmasını gerektirecek kadar kötüleştiğini savundu. “Carrick'in görevine bu gece son verilmeli,” diyen Carragher, “Bu yalnızca Manchester United'ın değil, Carrick'in de iyiliği için yapılmalı. Durum sürdürülemez hâle geldi,” ifadelerini kullandı. Soyunma odasındaki ortamın “çürümüş” hâle geldiğini söyleyen Carragher, teknik direktörün zorlanan kadronun başında kalmaktansa içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyor gibi göründüğünü öne sürdü.

Carragher'ın görev için tercih ettiği isim, İspanyol teknik direktörün Aston Villa'daki mevcut başarısına rağmen Unai Emery. Emery'nin Midlands'daki uzun vadeli projesine bağlı olduğu bildirilse de Carragher, “dev” bir kulübün cazibesinin ve Şampiyonlar Ligi'nde nihayet başarıya ulaşma fırsatının onu ayrılmaya ikna edebileceğine inanıyor. Antonio Conte ve Emery, Manchester United'daki karar vericiler tarafından değerlendirilmiş olsa da şu anda en güçlü adaylar olarak görülmüyor. Nihai tavsiyeyi Wilcox ve CEO Omar Berrada sunacak. İkilinin, sezonu tam bir felaketten kurtarmak için değişimin şart olduğuna Sir Jim Ratcliffe'i ikna etmesi gerekiyor.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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