Manchester United’ın Michael Carrick’in yerine geçebilecek bir isim arayışı, Didier Deschamps’ın Old Trafford’a gelme fırsatını reddettiği haberleriyle ciddi bir engelle karşılaştı. Eski Fransa teknik direktörü, kulübün aday listesinde üst sıralarda yer alıyordu. United, yeni Premier League sezonuna yaptığı felaket başlangıcın ardından bu durumdan çıkış yolu arıyor.

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Deschamps, Old Trafford'dan gelen teklifi reddetti

United yöneticilerinin, zor günler geçiren Carrick'e alternatif arayışı kapsamında 58 yaşındaki Deschamps ile temasa geçtiği bildirildi. Manchester United, Premier League'deki ilk dokuz maçında yalnızca bir galibiyet alarak ligde kötü bir dönem geçirdi. Üst düzey kariyeri ve göreve hemen başlayabilecek olması, herhangi bir tazminat ödenmesini gerektirmediği için Deschamps'ı kulüp yönetimi açısından cazip bir seçenek hâline getirdi.

Ancak Mirror'ın haberine göre 2018 Dünya Kupası şampiyonu, bu fırsatı vakit kaybetmeden geri çevirdi. Son Dünya Kupası'nın ardından Fransa millî takımındaki görevinden ayrılan Deschamps, teknik direktörlüğe verdiği arayı sürdürmeyi tercih ediyor. 2012'de Marsilya'dan ayrıldığından beri bir kulüp takımını çalıştırmayan Deschamps, Old Trafford'daki çalkantılı ortamda görev almak için de acele etmiyor.

United'ın teknik direktör aday listesi daralıyor

Deschamps'ın kendisini adaylar arasından çıkarmasıyla United'ın olası alternatifleri hızla azalıyor. Old Trafford yönetimi Unai Emery'ye de ilgi gösterdi ancak İspanyol teknik adamın Aston Villa'da kalmasını sağlayacak yüksek ücretli bir sözleşme uzatmaya imza atmak üzere olduğu bildiriliyor.

Premier League ekibi Julian Nagelsmann'ı da yakından takip etti. Ancak eski Bayern Münih teknik adamının, zor günler geçiren kulüple görüşmelere başlamak için pek istekli olmadığı bildiriliyor. Bu durumda yönetim, yaklaşan millî maç arasında Carrick'i görevden almaya karar verirse Eddie Howe, öne çıkan az sayıdaki adaydan biri olarak kalacak.

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Carrick, Old Trafford'daki görevini korumaya çalışıyor

Tüm kulvarlarda galibiyet hasreti dokuz maça çıkan Carrick'in, yaklaşan lig arasından önce görevden alınması bekleniyordu. United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı son maçta, hayal kırıklığına uğramış ve tepkisi giderek sertleşen ev sahibi taraftarların önünde iki gol geriye düşmesiyle bu kararın eşiğine gelindiği düşünüldü.

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Ancak Matheus Cunha'nın iki golüyle tamamlanan etkileyici geri dönüş, United'a 3-2'lik bir galibiyet getirdi ve Carrick'e görevini sürdürmek için önemli bir fırsat sundu. Avrupa'daki galibiyetin ardından geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonlara değinen Carrick, yalnızca önlerindeki mücadelelere odaklandığını belirtti.

United'ın teknik direktörü, "Bundan sonra ne olacağını bilemem," dedi. "Şimdi hafta sonuna odaklanıyoruz. Burada Aston Villa'ya karşı çok önemli bir maçımız var ve bu maça doğru şekilde hazırlanmalıyız."

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Aston Villa karşısında kritik sınav

Zor durumda olan Carrick'i, Aston Villa'nın Manchester'a geleceği pazar günü belirleyici bir Premier League maçı bekliyor. Konuk ekibin teknik direktörü ise Carrick'in görevine aday gösterilen başlıca isimlerden biri olan Emery.

Aston Villa karşısında olumlu bir sonuç alamamak, Carrick'in görevini yeniden ciddi biçimde tehlikeye sokacak. Millî maç arasının kulüp yönetimine teknik direktör değişikliği için iki haftalık uygun bir fırsat sunması nedeniyle pazar günkü karşılaşma, Old Trafford'daki mevcut teknik direktör için mutlaka kazanılması gereken bir maç.