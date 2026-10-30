Michael Carrick, Manchester United'ın son 40 yılın en kötü lig başlangıcını yapmasına rağmen takımın başında kalmasına “şaşırmadığını” söyledi. Eski İngiltere millî futbolcusunun görevi, Bournemouth karşısında sahasında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından bu hafta yoğun biçimde sorgulandı.

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Old Trafford’daki görevden alma dalgasından kurtuldu

Carrick’in, pazar günü Bournemouth karşısında alınan küçük düşürücü yenilginin ardından görevden alınacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu sonuç, tüm kulvarlarda galibiyetsiz geçen seriyi sekiz maça çıkarırken kulübün son 40 yıldaki en kötü lig başlangıcını da kesinleştirdi.

Ancak pazartesi günü 45 yaşındaki teknik direktör ile United yönetimi arasında kriz görüşmeleri yapıldı. Teknik direktör değişikliği beklentisinin yaygın olmasına rağmen yönetim sonunda Carrick’i görevde tutmayı tercih etti.

Yönetimin bu desteği, Carrick’in yaz aylarında iki yıllık yeni ve kalıcı bir sözleşme imzalamasından yalnızca birkaç ay sonra geldi. Ocak ayında Ruben Amorim’in yerine geçici olarak göreve getirilen Carrick, takımı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyarak kalıcı görevi hak etmişti.

Dışarıdaki seslere kulak asmıyor

Görevde kalması sorulduğunda eski orta saha oyuncusu kararlı bir tavır sergiledi. İşini kaybetmekten korkmak yerine yalnızca sahadaki mevcut krizi çözmeye odaklandığını vurguladı.

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Carrick, gazetecilere şunları söyledi: “Hayır, ben buraya işimi yapmak ve takım için görevimi yerine getirmek üzere geldim. Bizi daha iyi hâle getirmeyi ve işleri düzeltmeyi çok istiyorum, dolayısıyla hayır, şaşırmadım. [Bournemouth] maçından sonra da herhangi bir şey beklemediğimi söylemiştim. Performans ve sonuçla ilgileniyordum.”

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Bournemouth yenilgisi sırasında stadyumdaki tepkilere de değinen Carrick şöyle devam etti: “Stadyumdaki havanın normalden biraz farklı olduğu açıktı. Maçtan sonra [medyaya] da söylediğim gibi, aklımdan bunlar geçiyordu ve olanları anlamaya çalışıyordum. Tek düşündüğüm, ‘İşleri düzeltmek için ne yapmamız gerekiyor?’ sorusuydu.”

Güvenceye ihtiyaç duymuyor

Kulübün görevine devam edeceğini duyurmakta önemli ölçüde gecikmesine rağmen Carrick, yönetimden hiçbir zaman onay aramadığını kesin bir dille belirtti. Old Trafford’daki teknik direktörlük görevinin getirdiği büyük baskıyı kabul etti ancak dışarıdaki spekülasyonların kendisini etkilemediğini söyledi.

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“Kimseden güvenceye ihtiyacım yok” dedi. “Bulunduğum konumu, bu görevi, sorumlulukları ve bunların beraberinde getirdiklerini tamamen anlıyorum. [Dışarıdaki sesleri] pek görmüyorum; görmem gereken şeyleri görüyorum. Bunları arayıp bulmaya çalışmıyorum, hiçbir faydası yok.”

Maçlara gelen taraftarlara verdiği önemi yineleyen Carrick sözlerini şöyle tamamladı: “Taraftarların ne düşündüğünü, stadyumdaki havayı önemsiyorum. Bunun dışındaki hiçbir şeye gerçekten kulak asmıyorum. Bu görevi ve neler getirdiğini biliyorum.”

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Stamford Bridge’de zorlu sınav

Carrick, cumartesi günü Chelsea ile oynanacak kritik Premier League maçı için zor günler geçiren takımını Stamford Bridge’e götürecek.

United’ın son dönemdeki kötü formu göz önüne alındığında, Batı Londra deplasmanı belirleyici bir karşılaşma niteliğinde. Teknik direktörün sekiz maçlık galibiyet hasretine son vermek için derhâl bir çözüm bulması gerekiyor. Aksi hâlde kulübün karar vericileri kısa süre içinde yeniden bir araya gelmek zorunda kalabilir.