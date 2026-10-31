Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun yazdığına göre eski Almanya Millî Takımı teknik direktörü, hâlen görevde olan Michael Carrick'in yerine geçmek için artık pek olası bir seçenek değil. Red Devils yönetimi, en azından cumartesi öğleden sonra Chelsea'ye karşı oynanacak maça kadar Carrick'le devam etmek istiyor. Carrick, Blues karşısındaki "kader maçını" kaybederse takımın başına başka bir ismi getirme yönünde girişimler olacağı belirtiliyor.

Romano, Unai Emery'nin adını da gündeme getirdi. Nagelsmann'ın aksine İspanyol teknik adamın bir kulüple sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla anlaşma sağlanması hâlinde bonservis bedeli ödenmesi gerekecek. Romano, "Aston Villa, Emery ile devam etmeyi kesinlikle istiyor. Emery projeye yüzde 100 dâhil; oyuncularla ilgili her şeye, taktiğe ve stratejiye o karar veriyor" dedi.

Ayrıca son günlerde Newcastle'ın eski teknik direktörü Eddie Howe ile şu anda bir kulüple sözleşmesi bulunmayan Antonio Conte de Carrick'in yerine geçebilecek adaylar arasında sık sık anıldı.

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Manchester United sezona nasıl başladı?

Kulüp tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan Manchester United, Premier League'de dokuz maç sonunda yalnızca yedi puanla 16. sırada yer alıyor. Red Devils, tüm kulvarlarda sekiz maçtır galibiyet bekliyor. Son üç puanını eylül ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerek aldı.

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Nagelsmann ise Almanya Millî Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılmasının ardından boşta. Bayern Münih'in eski teknik direktörü, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından millî takım teknik direktörlüğünden istifa etmişti. Yerine Jürgen Klopp geçmişti.

Manchester United yıllardır yeniden zirveye çıkmaya çalışıyor ancak bunu başaramazken çok sayıda teknik direktörle yollarını ayırdı. İngiltere'deki birçok uzman, ocak ayından bu yana görevde olan ve sözleşmesi 2028'e kadar süren Carrick'in de zamanının yakında dolacağına inanıyor.