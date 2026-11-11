Manchester United yöneticileri, sezona yapılan felaket başlangıcın ardından Michael Carrick'in geleceğini belirlemek üzere Monako'da Sir Jim Ratcliffe ile görüşüyor. Kulüp düşme hattında yer alırken teknik direktör, millî aranın bitiminden önce görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya.

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Manchester United yöneticileri Carrick'in geleceğini görüşüyor

United yöneticileri, teknik direktör Michael Carrick'in geleceğini görüşmek üzere bu hafta azınlık hissedarı Ratcliffe ile bir araya geliyor. Haberi ESPN aktardı. Sezona son derece kötü bir başlangıç yapan 45 yaşındaki teknik direktör görevden alınmanın eşiğinde.

İstediği sonuçları alamayan kadrosu, ligde şu ana kadar yalnızca bir galibiyet elde edebildi ve Premier League'de düşme hattında bulunuyor. Kulüp kaynakları henüz nihai bir karar alınmadığını vurgulasa da Carrick'in önümüzdeki günlerde görevini kaybetme ihtimali giderek artıyor.

Monaco toplantısı Villa beraberliğinden önce planlandı

CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, Monaco'daki üst düzey görüşmelere Ratcliffe ile birlikte katılacak. Kritik toplantı önceden planlanmıştı; yalnızca pazar günü Aston Villa ile alınan çalkantılı 4-4'lük beraberliğin ardından kararlaştırılmadı.

Ancak Carrick'in belirsizleşen durumunun toplantı gündemine tamamen hâkim olması bekleniyor. Berrada ve Wilcox, gelişmeleri pazartesi günü yapılan ön görüşmelerde zaten ele aldı.

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Göreviyle ilgili yoğun spekülasyonlara rağmen Carrick ve teknik ekibi salı sabahı Carrington antrenman tesislerine döndü. Kadrosunun büyük bölümü millî takım görevleri için ayrılırken Carrick çalışmalarını her zamanki gibi sürdürüyor.

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Pochettino ve şu anda takım çalıştırmayan üç isim gündemde

Ratcliffe, Berrada ve Wilcox'un Carrick'in yerine başka bir teknik direktör getirilmesi yönündeki tavsiyesini kabul ederse kulübün belirlediği, kendini kanıtlamış isimlerden oluşan güçlü bir aday listesi var. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte, Old Trafford'da görevi devralabilecek isimler arasında. Howe, Nagelsmann ve Conte şu anda takım çalıştırmıyor; bu da onları United yönetimi için kolayca ulaşılabilecek seçenekler hâline getiriyor.

Eski Ipswich Town teknik direktörü Kieran McKenna, 2024'ün başlarında teknik direktörlük görevi için kendisiyle yapılan görüşmenin ardından kulüp içinde hâlâ destek görüyor. Ancak United'ın Premier League'deki vahim durumu nedeniyle kulübün düşme mücadelesini yönetmesi için genç ve yükselişte olan bir teknik direktöre yönelmesi pek olası görünmüyor.

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Pochettino'nun sözleşmesindeki madde, Liverpool maçı öncesinde kapıyı aralıyor

Pochettino, Manchester United yönetimi için özellikle dikkat çekici bir seçenek. 54 yaşındaki teknik direktör, ağustos ayında USMNT ile sözleşmesini uzattı ancak anlaşmasında, belirli Avrupa kulüpleriyle görüşmesine izin veren özel bir madde bulunduğu bildiriliyor.

Eski Tottenham teknik direktörünün, Old Trafford'daki görev resmen boşalırsa bu fırsatla son derece ilgileneceği belirtiliyor. United yönetiminin atacağı bu önemli adıma karar vermek için zamanı daralıyor. Carrick görevden alınırsa değişikliğin, United'ın mevcut millî aranın ardından yeniden sahaya çıkmasından önce gerçekleşmesi bekleniyor. United, 22 Kasım'da Liverpool ile oynamak için Anfield'a zorlu bir deplasman yolculuğu yapacak.