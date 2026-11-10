Michael Carrick, Manchester United'ın Premier League sezonuna felaket gibi bir başlangıç yapıp kümede kalma mücadelesine sürüklenmesinin ardından görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya. Old Trafford yönetiminin, takımı yeniden ayağa kaldırmak için ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'yu bir numaralı hedef olarak belirlediği bildiriliyor.

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Carrick, Old Trafford'da görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya

Premier League sezonuna tarihî derecede kötü bir başlangıç yapılmasının ardından Carrick, United tarafından görevden alınmanın eşiğinde. Old Trafford yönetimi, kulübü düşme hattına sürükleyen kötü sonuçlar nedeniyle derin endişe duyuyor.

Ligde oynadığı on maçta yalnızca bir galibiyet alabilen United, son sıranın sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Carrick'in bu kötü gidişatı tersine çevirebileceğine dair başlangıçtaki umutlara rağmen kulübün üst düzey yöneticileri, sezonu kurtarmak için teknik direktör değişikliğinin artık gerekli olduğunu kabul etti.

Öncelikli hedef Pochettino

Kulüp Carrick ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, ESPN'in haberine göre ABD millî takımının teknik direktörü Pochettino, görev için açık ara favori hâline geldi. Haberde, 54 yaşındaki teknik direktörün zor durumdaki kadroyu tehlikeden kurtarmak için gereken Premier League deneyimine ve güçlü kişiliğe sahip olduğu belirtiliyor.

Daha önce United'daki boş teknik direktörlük görevi için üç kez görüşmeye katılan Pochettino, ABD Futbol Federasyonu ile sözleşmesini ağustosta uzattı. Ancak haberlere göre mevcut sözleşmesinde, United'ın onu göreve getirmek için devreye sokması gereken 7,4 milyon sterlinlik bir çıkış maddesi bulunuyor.

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Avrupa başarısının ardından şaşırtıcı düşüş

Mevcut kriz, yazın iki yıllık sözleşme imzalayan Carrick için şaşırtıcı bir düşüş anlamına geliyor. Ocakta geçici teknik direktör olarak göreve gelen 45 yaşındaki çalıştırıcı, başlangıçta etkileyici bir performans sergilemiş ve Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.

Ancak kulüp yöneticileri, bu sezon performans ve sonuçlarda yaşanan sert düşüş karşısında şaşkına döndü. Yönetimde Julian Nagelsmann, Eddie Howe ve Kieran McKenna gibi diğer adayları destekleyenler de bulunsa da odak büyük ölçüde Pochettino'da.

United'ı şimdi ne bekliyor?

Kötü gidişatı durdurması için geçen ay Carrick'e bir şans daha tanındı. Ancak son dört maçında yalnızca bir galibiyet alması, görevde kalma ihtimalini giderek azalttı. Eş başkan Joel Glazer ve azınlık hissedarı Jim Ratcliffe'in öncülüğündeki yönetim, atılacak adımları netleştirmek için önümüzdeki günlerde görüşmelerini sürdürecek.