Manchester United'ın Salı gecesi Roma karşısında Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı çarpıcı geri dönüşün ardından Michael Carrick ile Matheus Cunha arasında hararetli bir konuşma yaşanmış gibi göründü. Brezilyalı forvet, Old Trafford'daki büyük galibiyette başrol oynamasına rağmen Manchester United teknik direktörünün bitiş düdüğünün hemen ardından galibiyeti getiren oyuncusunu tünele yönlendirdiği görüldü.

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Cunha’nın buruk gecede sergilediği ustalık

United, salı günü maça felaket bir başlangıç yaptı. Matias Soule’nin golü ve Donyell Malen’in penaltısıyla 17 dakika içinde iki farklı geriye düştü. Bruno Fernandes, ikinci yarıda penaltıdan attığı golle geri dönüşü başlattı. Ardından sahneye çıkan Cunha, yakın mesafeden iki kez ağları bularak dokuz maçlık galibiyet hasretini bitiren 3-2’lik çarpıcı zaferi getirdi.

Ancak Brezilyalı oyuncunun coşkusunun bir bedeli oldu. Cunha, ikinci golünü formasını çıkarıp tribüne atlayarak kutladığı için sarı kart gördü. Leonardo Balerdi’ye yaptığı geç müdahale ise ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı getirdi.

Son düdüğün ardından United oyuncuları kritik galibiyeti kutlamak için koştu. Ancak Carrick ile Cunha arasında hararetli gibi görünen bir konuşma, sevinçli atmosferi böldü. Teknik direktörün galibiyeti getiren oyuncusuna kararlı bir şekilde tünele gitmesini söylediği görüldü. Gergin görüntüye rağmen Carrick’in hızlı müdahalesinin amacı, forvetini daha fazla ceza almaktan korumaktı. Futbol kuralları, oyundan atılan oyuncuların maç sonrasında sahaya dönmesini kesin olarak yasaklıyor.

‘Onu burada istememizin nedeni bu’

Carrick, maçın sonlarında gelen kırmızı karta rağmen takımının kilit oyuncusunu sert biçimde eleştirmedi. United’ın teknik direktörü, maç sonrası basın toplantısında forvetin Old Trafford’da artan baskıyı hafifletmedeki hayati katkısını vurguladı.

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“Maçın bitiş şekli hayal kırıklığı yarattı ama bu, onun ne kadar önemsediğini ve neler yapmaya hazır olduğunu bir kez daha gösteriyor,” diye açıkladı Carrick. “Bu ruh hâlinde ve bu istekte olduğunda, onu burada istememizin nedeni bu.”

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‘Fazla Brezilyalı’ tutku

Cunha, CBS Sports Golazo’ya konuşurken yaşanan çalkantılı finali değerlendirdi. Kutlamalarındaki aşırı coşkuyu şakayla karışık “fazla Brezilyalı” olmasına ve tutkusuna bağladı.

“Ne büyülü bir gün. Tabii kırmızı kart dışında,” dedi. “Ama evet, bu kulüp için verebileceğiniz her şeyi vermek ve her zaman inanılmaz bir şeyin parçası olmayı hayal etmek. Buraya gelip sezonun bu çok zor döneminde böyle bir geri dönüş yaşamak.”

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Maçın gidişatını değiştiren oyuncu olma rolünü benimsediğini belirterek şunları ekledi: “Bugün benim için bereketli bir gündü. İçimden hep şunu söylüyorum: Zor anlarda sorumluluk alacak kişi olmam gerekiyorsa, orada olacağım.”

Lig’de kritik sınav kapıda

Cunha, kırmızı kart nedeniyle United’ın 25 Kasım’da Portekiz’de Sporting’e karşı oynayacağı bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak. Ancak cezası yalnızca Avrupa kupalarında geçerli.

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Brezilyalı oyuncu, lig maçlarında forma giyebilecek ve Carrick’in takımının pazar günü Premier Lig’de Aston Villa’yı ağırlayacağı karşılaşmada kilit isimlerden biri olacak. Sonunda rüzgârı arkasına alan Manchester United için yaklaşan iki haftalık millî aradan önce bir olumlu sonuç daha almak büyük önem taşıyacak.