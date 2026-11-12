Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, görevine son verileceğine dair yaygın haberler gündemdeyken bugün antrenman için Carrington'a geldi. Kulübün yeni Premier League sezonuna felaket gibi başlamasının ardından İngiliz teknik adamın yerine Mauricio Pochettino'nun geçeceği güçlü biçimde öne sürülüyor.

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Carrick için süre doldu

Carrick'in United tarafından görevden alınmak üzere olduğu bildiriliyor. Ben Jacobs'a göre 45 yaşındaki teknik direktör bu sabah antrenmana geldi, ancak görevden alınması artık kaçınılmaz görünüyor. Manchester United, 1986'dan bu yana bir lig sezonuna yaptığı en kötü başlangıcı yaşadı. İlk on lig maçında yalnızca bir galibiyet alan kulüp, şu anda Premier League'de düşme hattında bulunuyor.

Old Trafford yönetiminin mevcut projeye sabrı tükenmiş görünüyor. Pochettino'nun göreve gelerek İngiliz teknik direktörün yerini alması bekleniyor.

Carrington'da karar günü

Geleceğine ilişkin yoğun baskı ve spekülasyonlara rağmen Carrick, profesyonel tutumunu sürdürdü. Üstleri perde arkasında ayrılığını kesinleştirirken o, A takımın işlerini yürütmek üzere her zamanki gibi görevinin başına geçti.

Muhabir Jacobs'ın aktardığı son bilgilere göre eski orta saha oyuncusuna görevden alındığı bugün resmen bildirilecek. Kulüp, görevi Pochettino'ya devretmeye tamamen hazır.

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Mevcut teknik ekip için durumun vahameti açık. Sam Cohen, baskı altındaki Manchester United teknik direktörü için bugünü özellikle “karar günü” olarak nitelendirdi.

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Old Trafford'daki riskli tercih sonuç vermedi

United, nispeten deneyimsiz Carrick'i kalıcı olarak göreve getirirken büyük bir risk aldığını kuşkusuz biliyordu. Teknik direktör, geçen sezon Ruben Amorim'in ayrılmasının ardından geçici olarak görev yaptığı dönemde yönetim kurulunu etkilemişti.

Ancak kalıcı göreve geçişin Carrick için fazlasıyla zor olduğu ortaya çıktı. Ciddi bir kriz sırasında görevin zorlukları, üst düzey teknik direktörlük deneyimi eksikliğini gözler önüne serdi. Carrick, kulübün Sir Alex Ferguson sonrası dönemde başvurduğu ikinci eski oyuncu oldu. İlki, 2018 ile 2021 yılları arasında görev yapan Ole Gunnar Solskjaer'di.

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Pochettino, United görevi için hazırlanıyor

Carrick'in ayrılığına ilişkin resmî açıklamanın yakında yapılacağı bildiriliyor. Yönetim kurulu, sezonun tamamen kontrolden çıkmasını önlemek için görev süresini resmen sona erdirmeye hazır.

Pochettino gibi son derece deneyimli ve kendini kanıtlamış bir teknik direktöre yönelmek, takım içindeki bölünmüşlüğü gidermek için doğru hamle olarak görülüyor. Yeni teknik direktörün ilk görevi, takımı düşme hattından uzaklaştırmak olacak.