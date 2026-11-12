Manchester United, yeni Premier League sezonuna son derece hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmasının ardından Michael Carrick'i resmen görevden aldı. Carrick geçen sezon takımı üçüncülüğe taşımış olsa da kulüp yönetimi, mevcut hedeflerine ulaşmak için teknik direktör değişikliğinin gerekli olduğuna acımasızca karar verdi.

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Carrick teknik direktörlük görevinden ayrıldı

United, Carrick'in erkek A takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını resmen doğruladı. Bu ayrılık, mevcut sezona yapılan özellikle hayal kırıklığı yaratan başlangıcın ardından geldi. Manchester United bu sezon çıktığı on Premier League maçında yalnızca bir galibiyet alabildi. Takım, son sıradaki Crystal Palace'ın sadece bir puan önünde, düşme hattında yer alıyor.

Önceki başarılarına rağmen kulüp, derhal bir değişikliğe gidilmesi gerektiğine karar verdi. Yönetim kurulu, United'ın bu sezonki iddialı hedeflerine hâlâ ulaşabilmesi için Carrick'in görevden alınmasının gerekli olduğu sonucuna vardı.

Yönetim kurulu zor bir karara vardı

United, teknik direktör değişikliğinin gerekçesini açıklamak üzere kamuoyuna bir açıklama yaptı. Kulüp, eski oyuncusuyla yollarını ayırmanın son derece zor bir karar olduğunu kabul etti.

Açıklamada, “Manchester United, Michael Carrick'in erkek A takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını doğrular. Michael, ocak ayında kulübe geri döndü ve 2025/26 sezonunun kalan 17 maçının 12'sini kazanarak takımın Premier League'i üçüncü sırada bitirmesini sağladı. Takım, bu dönemde ligde en fazla puanı topladı.

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“Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapılmasının ardından kulüp, hedeflerimize ulaşmak için bir değişikliğin gerekli olduğu yönünde son derece zor bir karara vardı” ifadeleri kullanıldı.

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Her zaman bir efsane

Yollar ayrılmış olsa da kulüp, Carrick'in United tarihindeki yerini koruduğunu ve bir kulüp efsanesi olduğunu vurguladı. Futbolculuğu döneminde United'da on yılı aşkın süre geçiren Carrick, Old Trafford taraftarlarının bir Şampiyonlar Ligi ve beş Premier League şampiyonluğu da dâhil olmak üzere toplam 18 kupa sevinci yaşamasında pay sahibi oldu.

Açıklama şöyle devam etti: “Michael, bir Manchester United efsanesidir ve her zaman öyle kalacaktır. Futbolculuğunda olduğu gibi kulübe dönüşünden bu yana da en üst düzeyde özveri ve profesyonellikle hareket etti. Geçen sezonki liderliği ve başarıları her zaman güzel anılarla hatırlanacak. Kulüp, en kısa sürede kalıcı bir halef atamayı amaçlıyor.”

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Kulüp hızla kalıcı bir halef arıyor

Şimdi tüm dikkatler United'ın teknik direktörlük görevinin geleceğine çevrildi. Kulüp yönetiminin, mevcut sezonun tamamen rayından çıkmaması için hızla harekete geçmesi gerekiyor.

Old Trafford'daki görev için Julian Nagelsmann, Eddie Howe ve Antonio Conte de dâhil olmak üzere birçok ismin adı geçti. Ancak haberlerde, ABD Millî Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun Carrick'ten boşalan görev için favori görüldüğü iddia ediliyor.