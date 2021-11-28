Michael Carrick, Premier Lig’deki kritik Chelsea maçına Cristiano Ronaldo’nun neden yedek kulübesinde başladığına açıklık getirdi.

Portekizli efsaneyi ilk 11’de düşünmeyen Kırmızı Şeytanlar’ın geçici menajeri Michael Carrick; hücum hattında Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bruno Fernandes’e görev verdi.

Neler söylendi?

Ronaldo kararına dair Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Carrick, şunları söyledi: “İşleri biraz değiştirmek için son maçımıza kıyasla birkaç değişikliğe gittik.”

“Cristiano büyük bir yıldız, ancak oyun planımız ve fikirlerimiz çerçevesinde böyle bir karar aldık. Cristiano ile iyi bir diyaloğum var, sadece bu maç için böyle bir karar aldık. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Dürüst olmam gerekirse bu, maç özelinde takım kurarken alınan bir karar. Bunu büyük bir olay haline getirmeye gerek yok.”

“Herkes iyi durumda ve takımızdaki her oyuncu çok iyi hazırlandı, buna Cristiano da dahil. Takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor ve onlara yüzde yüzüyle destek oluyor. İhtiyacımız olduğunda oyuna girerek elinden geleni yapacaktır.”

“Seçtiğimiz takımdan memnunuz. Her maç olduğu gibi bu maça da kazanmak için çıkıyoruz.”

Ronaldo en son ne zaman yedek kalmıştı?

Beş Ballon d’Or’u bulunan yıldız oyuncu, bu sezon ilk kez yedek kalmıyor.

Portekizli yıldız, 2 Ekim tarihinde oynanan Everton maçına da ilk 11’de başlamıştı. O maçta 33 dakika süre alan Ronaldo, takımının 1-1 berabere kalmasının önüne geçememişti.