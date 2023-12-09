Micah Richards: Roberto Mancini Manchester City’den ayrıldığını söylediğinde masada gülerek karşılık verenler vardı

Manchester City’yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Roberto Mancini’nin kulüpten ayrılışı hakkında yıllar sonra ilginç bir itiraf geldi.

Manchester City’nin eski savunma oyuncusu Micah Richards, İtalyan teknik direktör Roberto Mancini’nin İngiliz ekibinden ayrılık sürecinde yaşananlara değindi. Aralık 2009’dan Mayıs 2013’e dek City’de görev yapan Mancini’nin ayrılık kararını resmi açıklamadan önce oyuncularıyla paylaştığını belirten Richards, takım arkadaşlarının bu duruma ilginç tepkiler verdiğini belirtti.

Richards ne söyledi?

Kulübün Mancini ile yolları ayırma kararını kaybettikleri FA Cup finalinin ardından aldığını açıklayan Richards, “Landmark Otel'de olduğumuzu hatırlıyorum. Hepimiz masanın etrafında oturuyorduk ve onun yanımıza gelip 'Benim için her şey bitti' dediğini hatırlıyorum. Çok garipti. Masanın yarısı sarsılmıştı ama diğer yarısı neredeyse tezahürat yapıyordu. Kesinlikle gülünçtü. Ama nasıl olur diye düşündüm, işini kaybetmişti ve herkes gülümsüyor ve şakalaşıyordu. En kötüsü de sorumluların bile alkışlıyor olmasıydı. Bu çılgınlıktı” ifadelerini kullandı.

City’den ayrıldıktan sonra Galatasaray’ın başına geçen Mancini, Manchester City’de olduğu dönemde birer Premier Lig, FA Cup ve Community Shield şampiyonlukları elde etmişti. City’den ayrıldıktan sonra Galatasaray’ın başına geçen Mancini, burada ise lig şampiyonluğunu Fenerbahçe’ye kaptırsa da sarı-kırmızılı takımın başında Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etmişti.