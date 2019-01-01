Micah Richards: Guardiola'nın takımında oynamak için diğer dizimi feda ederdim

Geçtiğimiz sezon emekliye ayrıldığını açıklayan Micah Richards, Pep Guardiola'nın takımında oynama şansına sahip olmayı dilediğini belirtti.

'nin eski futbolcusu Micah Richards, diz sakatlığı nedeniyle kariyerini sonlandırdı ancak Pep Guardiola'nın takımında oynamak için diğer dizini feda edebileceğini söyledi.

Son olarak Aston Villa forması giyen 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon dizindeki sorunlar nedeniyle futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyerine Machester City'de başlayan ve Roberto Mancini yönetiminde Premier Lig'i kazanan Richards, The Athletic'e verdiği röportajda Guardiola'nın takımında oynamak istediğini dile getirdi:

"Sağlıklı olan dizimi, Pep'in City'sinde oynamak için feda ederdim. Formda bir Micah bu takımda oynardı. Para peşinde değilim. Eski profesyonellerin çoğunun paraya ihtiyacı var ve modern futbolda paranın yeri oldukça üzücü. Benim pozisyonumda oynayan Trent Alexander-Arnold şu anda 100 milyon sterlinlik bir oyuncu. Kyle Walker için mutluyum çünkü dünyanın en iyi hocasının takımında oynuyor."

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Oynadığı dönemde, Premier Lig ve FA Cup şampiyonluğu yaşayan Richards, Guardiola'nın büyük bir hayranı olmasına rağmen dört sezon boyunca Roberto Mancini yönetiminde başarılar kazandığını vurguladı:

"Mancini inanılmazdı. En iyisini isterdi. O sonuçları önemser ve insanları motive ederdi. Bazıları bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyordu. Birinin 'Gerçekten yeteneklisin, seni daha fazla geliştirelim' demesi hoşuma gidiyordu."

Manchester City, Premier Lig'in 5. haftasında Norwich City'e 3-2 mağlup oldu ve lider 'un 5 puan gerisinde kaldı.