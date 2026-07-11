Miami Stadyumu, merhum Güney Afrikalı yıldız için FIFA’nın düzenlediği ilk resmi anma törenine ev sahipliği yapıyor

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere arasındaki maçın başlamasından önce Miami Stadyumu’nda hüzün hakim oldu; oyuncular ve taraftarlar, 25 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Jaden Adams’ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Merhum oyuncunun sosyal medya hesapları, kendiliğinden oluşan bir anma mekanına dönüştü. Instagram’daki son paylaşımı 25 Haziran tarihliydi ve Güney Afrika’nın efsanevi Azteka Stadyumu’nda Meksika ile oynadığı açılış maçından fotoğraflar içeriyordu.

Adams, A Grubu'ndaki bu karşılaşmada ilk 11'de yer almıştı. "Tricolor"un yıldızları Roberto "Piocho" Alvarado ve César Montes ile karşı karşıya geldiği bu maç, onun Dünya Kupası'ndaki tek ve son katılımı olarak tarihe geçti.