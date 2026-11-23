Bayern Münih yöneticileri Uli Hoeness ve Karl-Heinz Rummenigge, Jamal Musiala'nın son dönemde yaşadığı nörolojik sorunlar nedeniyle sözleşme durumunu kamuoyu önünde tartışmalarının ardından sert tepkilerle karşılaştı. Eski Hertha Berlin savunmacısı Maik Franz, kulüp yönetimini eleştirerek ofansif orta saha oyuncusuna yönelik davranışlarını alçakça olarak nitelendirdi.

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Musiala'ya yönelik muameleye tepki

Bayern Münih'in üst düzey yönetimi, Musiala'nın sağlığı hakkında son dönemde kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle sert eleştirilerin hedefi oldu. Franz, Alman yayın kuruluşu Sport1'de katıldığı programda kulüp yöneticilerine sert sözlerle yüklendi. Tartışmanın kaynağı, Hoeness ve Rummenigge'nin basına yaptığı son açıklamalar. Bayern Münih yöneticileri, oyuncunun devam eden nörolojik sorunları nedeniyle Musiala'nın sözleşmesini yeniden değerlendirme ihtimalini açıkça konuştu.

23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, bu sezon Bundesliga'da yalnızca dört maça çıkabildi ve bir gol attı. Kulüp içinde yürütülen bu görüşmelerin kamuoyu önünde yapılması, Alman futbolunda geniş çaplı bir tartışma başlattı. Taraftarlar ve yorumcular, böylesine hassas bir kişisel meselenin ele alınış biçimine şaşkınlıklarını dile getirdi.

Franz, davranışları alçakça buluyor

Franz, Bayern Münih yönetimini genç yıldızına karşı kabul edilemez biçimde davranmakla suçlayarak değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Ancak teknik direktör Vincent Kompany ile sportif direktör Max Eberl'i sert eleştirilerinin dışında tuttu.

"Bayern Münih yönetiminin burada yaptığı şey, ki kusursuz davrandıkları için Kompany veya Eberl'den söz etmiyorum, Hoeness, Dreesen ve Rummenigge'nin yaptıkları, bana göre alçakça ve gözdağı verme sınırına dayanıyor," dedi Franz. "Bu düzeyde, bir sağlık durumu ve bunun oyuncunun maaşı üzerindeki olası etkileri hakkında kamuoyu önünde konuşmak uygunsuz. Bunu kabul edilemez buluyorum. Jamal'ın geri dönmek için elinden gelen her şeyi yaptığını unutmamak gerek."

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İnsanın önüne geçen para

Bu durum, Franz'ın Bavyera ekibinin temel değerlerini ciddi biçimde sorgulamasına yol açtı. Franz, kulübün ünlü sloganının, yönetimin Musiala'nın sağlık sorunlarını ele alışındaki sert tutumu nedeniyle tamamen anlamını yitirdiğine inanıyor.

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"Artık 'Mia san mia'dan ('Biz biziz') değil, 'Mia san money'den söz ediyoruz. Para, insanın önüne konuyor. Bu tahammül edilemez," diye ekledi.

Çözüm bekleniyor

Gözler artık Bayern Münih yönetimine çevrilmiş durumda. Hoeness, Dreesen ve Rummenigge'nin, Musiala'nın kulüpteki uzun vadeli geleceği ve esenliği konusundaki tutumlarını açıklığa kavuşturmaları yönünde giderek artan bir baskıyla karşılaşması muhtemel.

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Musiala ise tümüyle sağlığına ve tıbbi iyileşme sürecine odaklanmayı sürdürecek. 23 yaşındaki oyuncu, nörolojik sorunlarını aşarak en kısa sürede sahaya dönmeyi ve tamamen iyileştiğinde hem kulübü hem de millî takım için önemli bir yetenek olmayı sürdürmeyi umuyor.