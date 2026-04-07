Manchester United'ın Kamerunlu oyuncusu Brian Mbuemo ve Fildişili oyuncusu Amad Diallo, Senegal'in 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun elinden alınarak Fas'a verilmesi kararını eleştirdi.

Afrika futbolu, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Disiplin Komitesi'nin geçen ay, uzatmalara giden final maçında Senegal'in 1-0 galip gelmesine rağmen Afrika şampiyonluğunu Fas'a vermeye karar vermesinin ardından benzeri görülmemiş bir kriz yaşıyor.

Bu karar, normal sürenin bitimine birkaç dakika kala Fas lehine bir penaltı kararı verildikten sonra Senegalli oyuncuların birkaç dakika sahadan çekilip, daha sonra tekrar sahaya dönerek maçı tamamlamaları nedeniyle alındı.

Fas ve Real Madrid'in yıldızı İbrahim Diaz penaltıyı kaçırdı ve Senegal uzatmalarda galibiyet golünü atarak Fas topraklarında kupayı kazandı.

Ancak final maçından iki ay sonra, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Senegal'i şampiyonluktan mahrum bıraktı ve Aslanlar'ın oyuncularının çekilmesini gerekçe göstererek Fas'ı 3-0 galip ilan etti.

Öte yandan, bu karar Senegalli Federasyon'un öfkesini uyandırdı ve federasyon, Afrika kupasını korumak için daha üst makamlara başvurmaya karar verdi.

Bu bağlamda, Mbuemo ve Diallo ikilisi, uluslararası ara döneminin sona ermesinin ardından Premier Lig maçlarının yeniden başlaması hazırlıkları kapsamında Manchester United'ın İrlanda Cumhuriyeti'ndeki kampı sırasında bir basın toplantısında boy gösterdi.

Manchester United'ın yıldızları, Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu etrafında dönen tartışma hakkında sorulduğunda gülerek, Diallo "Yorum yok" dedi.

Bu alaycı tavır, Faslı Nasir Mazraoui'nin Manchester United kadrosunda yer almasına ve 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Atlas Aslanları kadrosunda bulunmasına rağmen sergilendi.