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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Mezraoui de onlardan biri: Neville, bu dörtlü Manchester United'ı Championship'e taşıyacak

M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
G. Neville
N. Mazraoui
L. Yoro
A. Heaven
P. Dorgu
İngiltere
Fas
Fransa
Danimarka

Manchester United'ın çilesi devam ediyor

Manchester United efsanesi Gary Neville, eski kulübünün geçen yaz herhangi bir yeni defans oyuncusuyla anlaşamamasını sert bir dille eleştirerek, Aston Villa ile oynanan ve 4-4 biten nefes kesen maçı tamamlayan dörtlü savunma hattının "kulübü küme düşmeye sürükleyeceğini" belirtti.

Manchester United, Aston Villa'nın iki kez elindeki iki gollük üstünlüğü kaçırarak Old Trafford'da beraberliğe razı olmasının ardından, Premier Lig puan tablosunda on sekizinci sırada yer alarak kasım ayındaki milli araya giriyor.

Aston Villa karşısında iki kez geri dönmesine rağmen, United'ın sezonun bu aşamasındaki mevcut konumu 1986'dan bu yana en kötüsü, ligde galibiyet alamadan geçirdikleri sekiz maçlık seri ise daha önce yalnızca bir kez yaşanmıştı.

Manchester United, nefes kesen Aston Villa maçını Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Ayden Heaven ve Patrick Dorgu'dan oluşan dört defans oyuncusuyla tamamladı. Neville, bu kadronun İngiltere İkinci Ligi "Championship"e düşmemek için zorlanacağını söyledi.

Gelecek maçlar
AVL

AVL

Premier Lig

21 Kas 2026

SUN

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LIV

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Premier Lig

22 Kas 2026

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Neville, NBC Sports kanalında şunları söyledi: "Manchester United'ın dört gol yemesinin nedeni, transfer döneminde savunmaya yatırım yapmamalarıdır."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre şöyle ekledi: "Bunu yapmaları gerektiğini herkes biliyordu, defans oyuncularına ihtiyaçları vardı. Mevcut defans oyuncuları ise birbiri ardına hata yapıyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O maçı tamamlayan defans oyuncuları sizi küme düşürecek. Savunma hatalarına bakın. Transfer döneminde hepimiz defans oyuncularıyla anlaşılması gerektiğini söyledik."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Transfer bütçesini artırıp defans oyuncuları getirmeleri gerekiyordu."

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