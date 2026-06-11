Mezraoui, Brezilya trenini yakalayabilecek mi? Yarış, belirleyici aşamalarına giriyor

Fas basını, milli takım savunma oyuncusu Nasir Mezraoui’nin, Dünya Kupası’nın ilk turunda Atlas Kaplanları ile Brezilya arasında oynanacak beklenen karşılaşma hakkındaki görüşlerini açıkladı.

"Atlas Aslanları", Brezilya, Haiti ve İskoçya ile birlikte üçüncü grupta yer alıyor ve bu görev hem zor hem de iddialı görünüyor.

Faslı "Al-Muntakhab" gazetesine göre, Mezraoui, Norveç ile oynanan hazırlık maçında omzundan aldığı sakatlıktan hızlı bir şekilde iyileşmeye odaklanıyor.

Sakatlık başlangıçta endişe yaratmış olsa da, ilk göstergeler olumlu görünüyor ve oyuncunun Fas milli takımının açılış maçında forma giyebileceğine dair büyük bir iyimserlik var.

Mezraoui, taktiksel esnekliği ve savunma hattında birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği sayesinde son yıllarda milli takım kadrosunun en önemli oyuncularından biri olarak görülüyor. Ayrıca, Katar 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ın tarihi başarısına katkıda bulunan önemli isimlerden biriydi.

Teknik direktör Mohamed Wahbi liderliğindeki teknik ekip, Mezraoui'nin deneyimine ve büyük maçlarda sergilediği performansa büyük güven duyuyor. Mezraoui, sadece savunma açısından değil, aynı zamanda hücumların kurgulanmasında ve forvet hattının desteklenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Bu da onu Atlas Aslanları'nın taktik sisteminde merkezi bir figür haline getiriyor.

Fas ile Brezilya arasındaki maçın 14 Haziran Pazar sabahı oynanması planlanırken, Fas milli takımı grup aşamasındaki yolculuğuna 20 Haziran'da İskoçya ile karşılaşarak devam edecek ve aynı ayın 25'inde Haiti ile oynayacağı maçla bu aşamayı tamamlayacak.