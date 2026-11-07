Barcelona Başkanı Joan Laporta, İspanya Ligi kapsamında yarın pazar akşamı rakibinin sahasında oynanması planlanan ve Katalan ekibi için büyük önem taşıyan Atlético Madrid maçı öncesinde oyuncuları motive etmek amacıyla, bugün cumartesi günü takımı spor tesisinde ziyaret etmeye özen gösterdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Laporta yarın pazar günü Barcelona kafilesinin başında başkent Madrid'e gidecek, ancak bugün cumartesi sabahı Sant Joan Despí'deki spor tesisinde bulunma fırsatını değerlendirerek, beklenen karşılaşma öncesinde oyunculara moral desteği verdi.

Barcelona Başkanı, Paris Saint-Germain karşısında 4-2 ve Real Madrid karşısında 2-1'lik son iki yenilgiye rağmen gruba olan güvenini yeniledi; ayrıca Hansi Flick ve Katalan kulübünün sportif direktörü Deco ile konuştu.

Bu ziyaretler, Laporta'nın büyük maçlar öncesinde yapmaya özen gösterdiği alışılmış adımlardan biri; özellikle de geçen sezon, kulüp başkanlığını 15 Mart 2026 seçimlerinde kazanmasının ardından.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Gazete, Barcelona'nın Paris'e yaptığı seyahatten bu yana Laporta'nın herhangi bir deplasmanda Barça kafilesine eşlik etme fırsatı bulamadığına dikkat çekti; zira ardından gelen Real Madrid (2-1), Deportivo Alavés (6-1) ve Aston Villa (3-0) maçlarının tamamı Spotify Camp Nou sahasında oynanmıştı.