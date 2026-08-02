Mexx Meerdink, pazar günü kolay kolay unutamayacağı bir maç oynadı. AZ'nin forveti, PSV'ye karşı Johan Cruijff Schaal maçında maçın başlarında Joey Veerman'ın darbesiyle kulağından yaralandı ve bir an için o uzvunu kaybettiğini düşündü. Meerdink derin bir nefes aldı ve kısa süre sonra da 0-1'lik golü attı; AZ, sonunda mücadeleyi tam 0-4 kazandı.

Philips Stadı'ndaki maçın daha ilk anlarında Veerman, ayağını talihsiz bir şekilde Meerdink'in kulağına bastı. Forvetin ciddi acı çektiği açıkça görülürken, Serdar Gözübüyük ilk anda faul düdüğü çalmadı.

Haarlemli hakem sonunda VAR ekranına çağrıldı ve görünüşe göre biraz da istemeyerek Veerman'a kırmızı kartını çıkardı. On kişi kalan PSV, varlık gösteremediği bir maç oynadı.

“Kulağım hâlâ yerinde”, diyen Meerdink, maçın ardından muhabir Leo Oldeburger'e gülerek konuştu. Oldeburger, golcüyü Vincent van Gogh'a benzetti.

“Canım yandı, özellikle de doktor bastırmaya devam ederken. Ama sabitlemek için bastırması gerekiyordu. Neyse ki şimdi tutuyor ve birazdan dikiş atılması gerekip gerekmediğine bakacağız. Bu, sonra düşüneceğimiz bir şey.”

Veerman, kırmızı kartına itiraz etmedi ve ayrıca Meerdink'in acı çektiğini görünce de irkildi. PSV'li oyuncu, durumunun nasıl olduğunu sormaya geldi. Meerdink, yaşananlarla ilgili, “O anda gerçekten ne olduğunu hiç bilmiyorum” dedi.

“İlk başta fark etmemiştim ama sonra kan gördüm. O zaman biraz dağıldım, paniğe kapıldım. Sonra doktor geldi ve çok ciddi olmadığını söyledi. Ama çok acıdı”, dedi Meerdink.