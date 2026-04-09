Mexx Meerdink, Hollanda milli takımına geri dönmek istiyor ve eski bir yıldız forvetten yardım istiyor

Mexx Meerdink, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Hollanda milli takımına geri dönmek için elinden geleni yapacağını belirtti. AZ'nin 22 yaşındaki forveti, kısa süre önce eski yıldız forvet Roy Makaay'dan yardım istedi.

Gündemdeki isim Meerdink, Ekim ayında milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'dan ilk çağrısını aldı. Oranje'de ilk maçına çıkmayı düşünmeye bile fırsat bulamadan ağır bir sakatlık geçirdi.

Meerdink artık geri döndü ve her gün daha iyi olmak için elinden geleni yapıyor. Kısa süre önce cesaretini toplayarak Das Phantom'u aradı.

“Bunu bir süredir düşünüyordum. Roy'un bana yardım edebileceğine yürekten inanıyorum. O her şeyi en üst düzeyde yaşamış biri. Önümüzdeki dönemde bir araya geleceğiz. Bana yardım etmek istemesini çok takdir ediyorum, bu onun ne kadar iyi bir insan olduğunu gösteriyor,” diyor Meerdink.

Winterswijkli oyuncu, Makaay'dan şimdiden bazı ipuçları aldı. Örneğin, kaleciye mümkün olduğunca uzun süre bakması gerektiği gibi. Meerdink, daha fazla ders almayı dört gözle bekliyor. “Önemli olmak istiyorum ve bunun için ekstra çaba sarf etmek istiyorum.”

Yakında Makaay ve Meerdink daha yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacaklar. “Roy benim maç görüntülerimi görmek istiyor, menajerlerim bunu ayarladı. Bunları birlikte izleyip tartışacağız.”

“Roy bu sırada neyi daha iyi yapabileceğimi ve güçlü yanlarımın neler olduğunu belirtecek. Onun tavsiyeleri bana yardımcı olacak. AZ için önemli maçlar yaklaşıyor ve formumun zirvesinde olmam gerekiyor,” diye bitiriyor Meerdink.

Meerdink şu ana kadar AZ formasıyla 76 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 21 gol attı ve 3 asist yaptı. Alkmaar'daki sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor.