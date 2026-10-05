Mexx Meerdink’in sakatlığının ciddi olmadığı açıklandı. AZ Teknik Direktörü Leeroy Echteld, pazartesi günü Ziggo Sport ekranlarında yayınlanan Rondo programında bunu duyurdu. Meerdink, Hollanda - Sırbistan (2-1) maçının devre arasında bazı fiziksel şikayetler nedeniyle soyunma odasında kalmıştı.

Echteld, öncelikle milli maç arasının sona ermesinden memnun olduğunu söyledi. “Çünkü çocuklar yeniden bizimle oluyor. Böylece onlarla tekrar antrenman yapabiliyorsunuz, yeniden hazırlık yapabiliyorsunuz” diyen AZ çalıştırıcısı, tam 14 oyuncusunun milli takım görevleri nedeniyle takımdan ayrıldığını gördü.

“Yarın (salı, ed.) bir maçları daha var, o da Jong Oranje’nin maçı. Çarşamba günü izinliler, perşembe geri dönüyorlar ve sonra Feyenoord maçı için sadece iki gününüz kalıyor. Bu üzücü, çünkü elbette onlarla daha uzun süre çalışmak istiyorsunuz” sözleriyle hayal kırıklığını dile getiren Echteld, cumartesi günü oynanacak Feyenoord - AZ maçına dikkat çekti.

Bu maç öncesinde oyuncuların fiziksel durumu önemli bir gündem maddesi. Zira Ro-Zangelo Daal ve Wouter Goes, Jong Oranje kampından erken ayrılmıştı. Echteld, bu ikilinin artık yeniden fit durumda olduğunu doğruladı. Mexx Meerdink de pazar akşamı Hollanda - Sırbistan maçında zorunlu olarak sahayı terk etmiş, bu nedenle hemen hocasına mesaj atmıştı.

“Evet, oyundan çıkmasına sevindim ve durumunun o kadar ciddi olmadığını yazdı” diyen Echteld, Meerdink’in ilk yarının son bölümünde hafif aksayarak koşmasının ardından devre arasında Joshua Zirkzee için oyundan alındığını belirtti.

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“Evet, bunu bana hemen bildirdi” diye devam etti Echteld. “Bu sabah buradaydı. Aslında doğrudan Anvers’e gitmek istiyordu ama ben de ona, ‘Olmaz dostum. Yarın sabah bir kez daha geleceksin, ondan sonra gidebilirsin’ dedim.”

Sunucu Wytse van der Goot, Meerdink’in Anvers’te ne yapmasının bu kadar acil olduğunu merak etti. Echteld, “Biraz spa’ya gitmek, biraz toparlanmak istiyordu” yanıtını verdi. “Aslında hiçbir sorunu olmasaydı buna gayet olumlu bakardım. Ama şimdi yarın sabah önce tedavi için gelecek.”