AZ, cumartesi akşamı Feyenoord deplasmanında sezonun ilk yenilgisini aldı: 2-0. Maçın ardından en çok konuşulan anlardan biri, Meerdink’in içinde olduğu muhtemel penaltı pozisyonuydu. Forvet oyuncusu, kendisine penaltı verilmesi gerektiğini düşünüyor ve bunu ESPN'e anlattı.

İlk yarının bitimine az kala, Feyenoord kalecisi Tjark Ernst’in Meerdink’i düşürdüğü gerekçesiyle AZ’nin penaltı kazandığı düşünüldü. Ancak hakem Danny Makkelie, VAR tarafından ekran başına çağrıldı ve görüntüleri izledikten sonra kararını geri aldı: penaltı yok.

Meerdink bu karara katılmadı. “Temas hissediyorum. Onun (Danny Makkelie, ed.) hangi görüntüleri izlediğini bilmiyorum ama bence bu net bir penaltı. Ayağımı basıyor. Pozisyonu arkadan izlediğinizde bana temas ettiğini görüyorsunuz.”

“Mesela bu pozisyon orta sahada olsa düdüğü çalardı. Zaten çaldı, ekrana gitti ve orada da epey uzun süre kaldı. Ama yazık...”

Makkelie’nin penaltı vermeme kararı, Meerdink’te büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Rakip oyuncu Gjivai Zechiël bile onu bir nebze sakinleştirmek zorunda kaldı.

“Bana, ‘Bir sakin ol, ortada bir şey yok’ dedi” diye anlatıyor Meerdink. “Bunu söylemesini anlıyorum. Ama bence kaleci de kısa bir an için korktu.”

Kendi performansı hakkında konuşan forvet, “Bugün çok fazla top alamadım ve oyunun içinde çok fazla yer alamadım” dedi. Muhabir Wouter Bouwman, karşısında Jerry St. Juste ve Mika Mármol gibi hiç de zayıf olmayan doğrudan rakipler bulunduğunu söylediğinde Meerdink gülerek şu yanıtı verdi: “Evet, bugün oldukça iyilerdi. Ama benim her maçta o seviyeye çıkmayı öğrenmem gerekiyor.”