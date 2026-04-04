Mexx Meerdink, Clasie'nin uzun zamandır beklenen dönüşünde attığı golle ilk on birdeki yerini geri kazandı

AZ, Cumartesi akşamı üç puan kazandı. Alkmaar'da Leeroy Echteld'in takımı, Fortuna Sittard'ı 2-0 mağlup etti. Jordy Clasie, altı aylık sakatlık döneminin ardından sahalara geri döndü. Ancak bu galibiyetle kulüp, sıralamada yükselmedi. Alkmaar ekibi altıncı sırada kaldı.

Fortuna Sittard, Cumartesi akşamı birçok önemli oyuncusundan yoksun kaldı. Justin Hubner ve Justin Lonwijk, pasaport skandalı nedeniyle kadroda yer almadı ve Mohammed Ihattaren de formda değildi. AZ'de ise Peer Koopmeiners, Jizz Hornkamp ve Ro-Zangelo Daal forma giyemedi.

AZ, Cumartesi akşamı maça hızlı başladı. Takım, kendi sahası AFAS Stadyumu'nda henüz 11. dakikada öne geçti. Weslley Patati ve Isak Jensen'in iyi hazırlık çalışmasının ardından Mexx Meerdrink yakın mesafeden golü attı.





Dört dakika sonra Alkmaar ekibi skoru 2-0'a getirdi. Sven Mijnans, ceza sahası kenarında topu aldığında hiç kimse tarafından markaj altına alınmadı ve topu ağlara gönderdi.

Fortuna Sittard soyunma odasından hırslı bir şekilde çıktı. Kristoffer Peterson'ın boşta kalan Lance Duijvestijn'e yaptığı ortayla Limburg ekibi tehlikeli oldu, ancak Jeroen Zoet topu köşeden çıkardı. Kısa süre sonra Paul Gladon bir köşe vuruşundan yine yaklaştı, ancak Zoet yine çizgi üzerinde güzel bir kurtarış yaptı.

Ardından konuk takım üç kez golü bulmak üzereydi. Zoet keskin bir ortayı yumrukla uzaklaştırmayı başardı, ancak top yanlışlıkla Shawn Adewoye'ye çarptı ve Duijvestijn'in ayaklarının önüne düştü; Duijvestijn de yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Ancak Sparta'dan kiralanan orta saha oyuncusu ofsayt pozisyonundaydı ve gol geçersiz sayıldı.

Maçın bitimine 18 dakika kala Jordy Clasie, AZ formasıyla sahalara geri döndü. Clasie, ayak bileği sakatlığı nedeniyle son altı aydır forma giyememişti.