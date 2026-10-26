Mexx Meerdink, AZ'nin FC Twente karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Golcü oyuncuya göre AZ fırsatlar yakaladı ancak bunları iyi değerlendiremedi.

Meerdink, ESPN'e maçın kısa bir özetini yaparken "Evet, üstün olan taraf bizdik ama onlar hızlı hücuma çıkıp hemen gol attı" dedi. AZ, son on dakikada yediği iki golle maçı tamamen elinden kaçırdı.

Üstelik AZ'nin de gol atmak için yeterince fırsatı vardı. Meerdink bir pozisyonda Twente savunmasının arkasına sarktı ancak Mateo Chávez'den beklediği ara pası gelmedi. Bu da Meerdink'i hayal kırıklığına uğrattı.

Takım arkadaşına sitem eden Meerdink, "Evet, merkez tamamen boştu ama o bunu görmedi. Bu üzücü çünkü böyle anlar çok önemli. Hızlı hücuma çıktık ve önümüz açıldı ama bu fırsat fark edilmedi. Gerçekten çok yazık" dedi.

Koşusunun görüntülerini yeniden izleyen Meerdink sözlerini şöyle sürdürdü: "Çıldırdım. Evet, yazık oldu. Bence böyle pas fırsatlarını görmek gerekir. Bunu ona da söyledim."

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AZ, kaçırdığı fırsatların da etkisiyle FC Twente'ye 2-0 yenildi ancak Meerdink bir sonbahar düşüşünden söz edilmesini istemiyor: "Hayır, bundan kesinlikle bahsetmek istemiyorum. Bu sadece istediğimiz başlangıç değil. Bir düşüşten söz etmeyeceğim çünkü durum bu değil. Yolumuza devam edeceğiz."

Son üç lig maçını kazanamayan AZ'nin hızla toparlanması gerekecek. Gelecek cumartesi Johan Cruyff Arena'da Ajax ile karşılaşacak olan Leeroy Echteld'in ekibi, ardından Avrupa Ligi'nde Juventus'u ağırlayacak.