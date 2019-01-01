Mevlüt Erdinç: Galatasaray büyük kulüp ama Fenerbahçe'den sonra!

Bir dönem PSG forması giyen Fenerbahçeli Mevlüt Erdinç, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.

2009-2012 yılları arasında PSG’de oynayan ve 110 resmi maçta 30 kez rakip ağları havalandırma başarısı gösteren Mevlüt Erdinç, bu kulübün internet sitesine konuştu.

Çocukluğundan beri PSG taraftarı olduğunu ve onları hala desteklediğini söyleyen Mevlüt, “PSG’yi çok seviyorum. Onları bugün İstanbul’da karşılamak beni çok mutlu etti. Küçükken PSG forması giymenin hayalini kuruyordum. PSG’ye imza atmadan önce beni başka kulüpler de istiyordu ama benim aklımda sadece PSG vardı. Bu kulübün formasını giymiş olduğum için mutluyum” dedi.

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"Güzel bir maç olacak"

PSG formasıyla en unutulmaz anısının maçında yaşadığını açıklayan Mevlüt, “Sahamızda oynuyorduk. Kazanmalıydık. Üzerimizde taraftar baskısı da vardı. O maç, onlar için çok önemliydi. 2-1 kazandık. Ben de gol attım. Gol sevincimi taraftarlarla paylaştığım anı unutamıyorum. Benim için çok özeldi” dedi.

Türk Telekom Stadı’nın zor bir atmosferi olduğunu ancak PSG’nin maçı kazanabilecek güce sahip olduğunu söyleyen Mevlüt, “ , ’nin en büyük kulüplerinden biri. Elbette ’den sonra! Bence çok iyi bir maç olacak çünkü iki takım da kazanmak için oynayacak. Galatasaray’da harika oyuncular var ama PSG daha üst seviyede. Bana göre PSG bu maçı kazanmaya yakın. Harika oyuncuları var. Böyle maçlara alışıklar. Bu karşılaşmanın atmosferinden etkileneceklerini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.