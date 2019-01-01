Mevkidaşlarının korkulu rüyası defans oyuncuları

Avrupa'da forma giyen bazı defans oyuncuları, bu sezon attıkları goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının hücum hattına da büyük destek veriyor.

Spor Toto Süper Lig'in de yer aldığı Avrupa'nın en önemli 10 liginde forma giyen savunma oyuncuları, hücuma verdikleri önemli katkılarla da taraftarını mutlu ediyor.

Yeşil sahalarda attıkları kritik goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının elde ettiği başarılarda önemli rol oynayan savunma oyuncuları arasında Jordi Alba, Sergio Ramos, Joshua Kimmich, Achraf Hakimi, Kenny Lala, Thomas Meunier, Aleksandar Kolarov, Matt Doherty, Gökhan Gönül, Douglas, Christian Luyindama, Alejandro Grimaldo, Alex Telles, Nuno Sequeira, Ismaily ve Joakim Maehle öne çıkıyor.

Alba ve Ramos farkı

La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona'da uzun yıllardır başarıyla forma giyen sağ bek Jordi Alba, bu sezon ise kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon takımının attığı 16 gole doğrudan katkı sağladı. Ligde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, İspanya Kral Kupası'nda ise 2 asiste imza atan Alba, 2 maçta da ağları sarsma başarısı gösterdi.

Real Madrid'in başarılı kaptanı Sergio Ramos ise bu sezon attığı gollerle öne çıkıyor. Takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsarken, 2 asiste de imza attı.

Bundesliga'nın asist kralı Kimmich

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih'in yıldızlarından Joshua Kimmich de bu sezon takımının en etkili hücum silahları arasında yer alıyor.

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek, bu sezon 10 gol pasıyla ligin asist krallığı yarışında Borussia Dortmundlu Jadon Sancho ile zirveyi paylaşıyor. Ligde 1 kez de ağları sarsan Alman oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Almanya Süper Kupa'da da 1 asistle skora katkı sağladı.

Lider Borussia Dortmund'un sezon başında Real Madrid'den kiraladığı Faslı 20 yaşındaki sağ bek Achraf Hakimi de bu sezon forma giydiği 24 karşılaşmada 3 kez rakip ağları havalandırırken, 7 asiste de imza attı.

Fransa'da Lala ve Meunier zirvede

Ligue 1 temsilcisi Strasbourg'un Fransız oyuncusu Kenny Lala da 13 gole sağladığı doğrudan katkıyla kariyerinin en iyi dönemini bu sezon geçiriyor. 4 kez ağları sarsmasının yanı sıra 8 asiste imza atarak ligin skora en fazla katkı sağlayan defans oyuncusu konumundaki 27 yaşındaki sağ bek, Fransa Kupası'nda da 1 gol pası verdi.

Lider Paris Saint-Germain'in (PSG) Belçikalı sağ beki Thomas Meunier de skora verdiği katkıyla dikkati çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Kolarov Roma'da 8 gol attı

Serie A'da skora en fazla katkı sağlayan defans oyuncusu konumunda ise Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder'in takım arkadaşı tecrübeli sol beki Aleksandar Kolarov ilk sırada yer alıyor.

Sırbistan Milli Takımı'nın kaptanlığını da üstlenen 33 yaşındaki futbolcu, Roma formasıyla bu sezon 8 kez fileleri havalandırırken, arkadaşlarına da 2 gol pası verdi.

Doherty Wolverhampton'da parlıyor

İngiltere Premier Lig'de ise bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa arenasına katılma mücadelesi veren 8. sıradaki Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Matt Doherty, üstün performansıyla adından söz ettiriyor.

Ligde ve kupa maçlarında 6 kez ağları sarsmasının yanı sıra 8 gol pası da veren 27 yaşındaki sağ bek, kadroda hücuma en fazla katkı veren isimler arasında yer alıyor.

Bu sezon kariyerindeki ilk Premier Lig deneyimini yaşayan Doherty, istikrarlı performansı nedeniyle İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı.

Süper Lig'de 3 futbolcu öne çıktı

Spor Toto Süper Lig'de ise milli futbolcu Gökhan Gönül, bu sezonki üstün performansıyla skora en fazla katkı sağlayan savunma oyuncusu konumunda bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer gol ve asist, Avrupa arenasında ise birer gol ve asistle toplam 8 gole katkı sağlayan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, takımının en istikralı oyuncuları arasında yer alıyor.

Sivasspor'un sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı sağ bek Douglas da ligde 21 maçta 2 gol ve 6 asistlik performansıyla adından sıkça söz ettirdi.

Galatasaray'ın devre arasında Standart Liege'den kiraladığı stoper Christian Luyindama da golcü yönüyle ön plana çıkıyor. Sezonun ilk yarısında Belçika temsilcisiyle 3 gol ve 1 asistle mücadele eden Demokratik Kongolu 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte biri Avrupa Ligi ve biri Türkiye Kupası olmak üzere 2 kez ağları sarsarak toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

Portekiz'de Grimaldo, Telles ve Nuno Sequeira farkı

Portekiz Premier Lig'de ise bu sezonki üstün performanslarıyla öne çıkan 3 savunma oyuncusu bulunuyor. Benfica'nın 23 yaşındaki İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo ligde 4 gol ve 5 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 gol pasıyla oynadı.

2016 yılında Galatasaray'dan Porto'ya geçen 26 yaşındaki Brezilyalı sol bek Alex Telles ise bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği maçlarda 2 gol ve 9 asistle adından sıkça söz ettirdi.

Braga'da görev alan 28 yaşındaki Portekizli sol bek Nuno Sequeira ise tüm kulvarlarda 1 golün yanı sıra 10 asiste imza attı.