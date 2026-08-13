Mevcut Ajax oyuncusunun yerini doldurmak için tam 130 milyon euroluk teklif yapıldı

Florian Plettenberg, perşembe günü Sky Deutschland'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Victor Osimhen için Al-Hilal'den 130 milyon euro tutarında bir teklif aldığını duyurdu. Ancak sarı-kırmızılılar, golcüyü bırakmaya hazır değil.

Söz konusu teklifin çarşamba günü bir aracı tarafından sözlü olarak iletildiği belirtiliyor. Bu kişi, Suudi Arabistan'ın 21 kez lig şampiyonu olan Al-Hilal adına hareket etti.

Galatasaray ise buna net bir yanıt verdi. Kulüp pazarlık yapmaya hazır değil ve dolayısıyla görüşmelere başlama niyeti de taşımıyor.

Al-Hilal'in Osimhen'e ilgisi, Marcos Leonardo'nun yaz başındaki ayrılığından bağımsız düşünülemez. Brezilyalı oyuncu, 20 milyon euronun biraz altında bir bedelle Ajax'a transfer oldu.

Leonardo, son yıllarda Al-Hilal için büyük önem taşıdı. Forvet oyuncusu, 82 resmi maçta 48 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Osimhen, bir yıldır resmen Galatasaray oyuncusu. Daha önce Napoli'den bir sezonluğuna kiralanmıştı, ancak Türk kulübü geçen yıl onu 75 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna kattı.

Nijeryalı yıldız golcünün İstanbul'daki sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar sürüyor. Transfermarkt, oyuncunun güncel piyasa değerini 75 milyon euro olarak gösteriyor.