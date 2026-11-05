Metropolitano kompleksi Simeone'nin peşini bırakmıyor: Barcelona, zirve mücadelesi öncesi Atletico'nun kalesine hükmediyor

Barcelona, bir zamanlar Blaugrana için kâbus olan ancak bugün onun sevinçlerine sahne olan bir stadyumda, İspanya La Liga'nın zirvesi için oynanacak kritik mücadelede Atletico Madrid'e ağır bir konuk olarak giderken başkent Madrid'deki yeni üstünlüğünü pekiştirmeye hazırlanıyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin istatistiklerine göre, Atletico'nun 2017-2018 sezonunda yeni stadı Wanda Metropolitano'ya taşınmasından bu yana mücadelenin dengeleri köklü bir şekilde değişti.

Hikâye ilk iki sezonda üst üste gelen iki 1-1'lik beraberlikle başladı. Ardından Lionel Messi, Aralık 2019'da attığı son dakika golüyle bu çıkmazı kırdı ve Barcelona'ya yeni kaledeki ilk galibiyetini getirdi. Atletico sonraki iki sezonda galibiyetle karşılık verse de, bundan sonra yaşananlar tam anlamıyla tarihi bir dönüşümdü.

Dört ziyaret, dört ardı ardına galibiyet

Barcelona, Ocak 2023'ten itibaren masayı tamamen tersine çevirdi. Xavi Hernandez yönetiminde takım, Ousmane Dembele'nin golüyle zor bir galibiyet aldı. Ardından Mart 2024'te Joao Felix, Robert Lewandowski ve Fermin Lopez'in golleriyle 3-0'lık ezici bir galibiyet geldi.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Ancak kimsenin unutamayacağı gece, Hansi Flick yönetiminde Mart 2025'te yaşandı. Bitime 20 dakika kala iki farklı geriye düşen Barcelona, Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle skoru 4-2'ye çeviren çılgın bir remontada patlamasıyla sezonun en heyecanlı maçlarından birine imza attı.

Üstünlük geçen Nisan ayında da sürdü. Giuliano Simeone Atletico'yu öne geçirdikten yalnızca 3 dakika sonra Marcus Rashford karşılık verdi. Ardından Lewandowski 87. dakikada sahne alarak 2-1'lik son dakika galibiyet golünü kaydetti.

Kupa ve Şampiyonlar Ligi: Rekabetin bir başka yüzü

Barcelona'nın Metropolitano'da ligde kurduğu hâkimiyete rağmen, eleme usulü karşılaşmalar farklı senaryolara sahne oldu.

2025 İspanya Kral Kupası yarı finalinde iki takım, Montjuic Stadı'ndaki çılgın ilk maçta 4-4 berabere kaldı. Ardından Ferran Torres, Madrid'deki rövanşı Barcelona lehine 1-0 kazandırdı.

Geçen sezon ise Atletico, aynı turnuvada rövanşını aldı. İlk maçın yarısında 4-0 öne geçen takıma karşı Barcelona rövanşta üç gollü bir geri dönüşün eşiğine gelse de, tur toplamda 4-3'lük skorla Rojiblancos'a gitti.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise Atletico, Camp Nou'da 2-0 kazandı. Ardından Barcelona, Yamal ve Torres'in golleriyle Madrid'de 2-1 galip geldi, ancak Ademola Lookman'ın golü geri dönüşün tamamlanmasına engel oldu.

Şimdi Barcelona, ligde üst üste aldığı 4 galibiyetin anılarını taşıyarak Metropolitano'ya dönüyor. Ancak takım, zirvenin tehlikede olduğunun ve bu rekabetteki her yeni bölümün büyük bir gerilimle yazıldığının farkında.