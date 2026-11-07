Barcelona ve Atletico Madrid’in, iki İspanyol devi bu pazar Riyadh Air Metropolitano’da karşı karşıya geldiğinde son dönemdeki kurumsal çekişmelerine son vermeye hazırlandığı öne sürülüyor. Yaz boyunca kamuoyu önünde yaşanan sert söz düellosu ve karşılıklı suçlamaların ardından iki kulübün yönetimi de profesyonel bir çalışma ilişkisini yeniden kurmak istiyor.

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Riyadh Air Metropolitano'daki buluşmanın perde arkası

AS'a göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, bu pazar İspanya'nın başkentine gidecek heyete başkanlık edecek. İki kulübün yöneticileri, La Liga maçları öncesinde öğle yemeğinde bir araya gelerek birlik mesajı verecek.

Bu uzlaşma adımı, kısa süre önce Kopenhag'daki Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) Genel Kurulu'nda yöneticiler arasında gerçekleşen görüşmenin ardından geldi. İki kulübün yönetimi, çalkantılı yaz transfer döneminin yol açtığı hasarı gidermek için aktif biçimde çalışarak aylardır süren kurumsal gerilimin sona erdiğinin sinyalini verdi.

Kamuoyu önündeki suçlamalardan Kopenhag'daki kucaklaşmaya

Gerginlik, Alvarez'in hayallerinin peşinden gitmek için Madrid'den ayrılmak istediğini açıkça dile getirmesiyle başladı. Laporta, Barcelona'nın süreç boyunca doğru davrandığını savunarak Katalan kulübünün bir teklif yaptığını ve müzakereye hazır olduğunu doğruladı. Ancak Atletico geri adım atmadı ve Dünya Kupası şampiyonu Arjantinli oyuncunun transferine kesinlikle izin vermeyeceğini açıkladı.

Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in Barcelona'yı kamuoyu önünde sert biçimde eleştirmesiyle gerilim tırmandı. Gil Marin, Barcelona'yı faaliyetlerinde şeffaflık, etik ve dürüstlükten yoksun olmakla suçladı. Bunun üzerine Barcelona'nın o dönem vekâleten başkanlığını yürüten Rafa Yuste sert bir yanıt vererek Gil Marin'in sınırı aştığını söyledi.

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Ancak Kopenhag'daki zirvenin ardından gerginlik dağıldı. Atletico yöneticisiyle son görüşmesini değerlendiren Laporta, "Birbirimizi gördük ve kucaklaştık. Aramızdaki sorunları çoktan çözdüğümüze eminim. Bundan sonra her şey net. O, yanında kendimi çok rahat hissettiğim harika bir insan," dedi.

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Alvarez sürecinin geride bırakılması

Yaz aylarındaki çıkmaz, Barcelona'nın Arjantinli forveti transfer etmekten vazgeçmesiyle sona erdi. Anlaşmanın mümkün olmadığını kabul eden Barcelona, transferde rotasını Premier League'e çevirdi.

Ardından Arsenal'dan Gabriel Jesus'u transfer etti, hücum hattındaki boşluğunu doldurdu ve Alvarez anlaşmazlığının yarattığı gerilimin yatışmasını sağladı. Bu kararlı rota değişikliği, iki kulübün yönetimleri arasındaki ilişkilerin doğal biçimde normale dönmesinin önünü açtı.

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Pazar günkü kritik La Liga mücadelesi

Yöneticiler öğle yemeğinde barışırken gözler kısa sürede Riyadh Air Metropolitano'daki sahaya çevrilecek. Pazar günkü karşılaşma, İspanya'nın en üst liginde üstünlük kurmak isteyen iki takım için de kritik bir La Liga sınavı olacak.

Diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla sert rekabet yeniden sahaya taşınabilecek. İspanya futbolunun iki büyük gücü arasındaki çetin taktik mücadelesinde her iki takım da üç puanı almak isteyecek.