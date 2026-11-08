Barcelona, bu akşam oynanacak ve La Liga'nın zirvesi için kızışan rekabetin gölgesinde geçecek olan beklenen maçta, "Riyadh Air Metropolitano" Stadı'nda Atletico Madrid'e konuk olmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda, Katalan "Sport" gazetesi yazarı Alfredo Martinez, iki kulüp ve taraftarları arasında son dönemde yaşanan gerginliğin gölgesinde, maçın oynanacağı statta beklenen atmosferi ele aldı ve ziyaretin bir hayli heyecan ve gerilim barındırdığını belirtti.

Martinez, Barcelona'nın, Julian Alvarez'in ekibini, oyuncunun yaşadığı çalkantılı yazdan bu yana ilk kez ziyaret edecek olmasına dikkat çekerek, Atletico ile Arjantinli milli oyuncu arasındaki gerginliğin, oyuncunun düzenli olarak forma giymeye başlaması ve açıklamaları için alenen özür dilemesinin ardından yumuşadığını açıkladı.

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Yaranın henüz tamamen kapanmadığını, ancak kriz göz önüne alındığında imkânsız gibi görünse de iyileşebileceğinin anlaşıldığını ekleyen yazar, durumun Atletico taraftarlarından açık bir düşmanca karşılamayla yüzleşecek olan Barcelona açısından farklı olduğunu vurguladı.

Yazar, iki takımın taraftarları arasındaki gerginliklerin ve karşı karşıya gelişlerin son dönemde doğmaya başladığını, Antoine Griezmann meselesi ve onun Barcelona'ya geçme yönündeki meşhur kararı, ardından davanın mahkemelere taşınmasını önlemek için 15 milyon euro ek ödeme konusunda anlaşmaya varılmasıyla başladığını ve bunun iki kulüp arasındaki ilişkilerin soğumasına yol açtığını belirtti.

Martinez, "tarihsel olarak dostane, hatta yakın bir ilişkiye sahip olan iki takım ve taraftarları, acımasız rakiplere ve aralarında uzlaşma sağlanamayan yarı düşmanlara dönüştü" değerlendirmesinde bulunarak, Atletico Madrid'in çok geliştiğini, iki dev Real ve Barça'dan çok daha düşük bir bütçeye sahip olmasına rağmen daima onların izinden yürüdüğünü ve onların en küçük hatasında, ister ligde ister Kral Kupası'nda olsun, birkaç kupa elde etmeye çalıştığını ekledi.

"Herkes diğer kulüplerin oyuncularıyla temas kuruyor"

Yazar, "reddedenlere rağmen inatçı gerçek şu ki, ister Atletico Madrid ister Barcelona ister başkaları olsun, bütün kulüpler diğer kulüplerin oyuncularıyla temas kuruyor" ifadesini kullandı.

Geçen sezon Athletic Bilbao ve Nico Williams ile yaşananları örnek gösteren yazar, oyuncunun menajeri Felix Tainta'nın birkaç gün önce, gerçeklerin söylendiği rahat bir ortamda, Williams'ın Barcelona'ya geçmeye veya kendisine ulaşan çeşitli büyük Avrupa kulüplerinden gelen cazip tekliflere kulak vermeye ilgi duyduğunu itiraf ettiğine işaret etti.

Martinez, Barcelona'nın yalnızca 602 euro para cezasına çarptırıldığını, bunun da Julian Alvarez'in eski menajeri Fernando Hidalgo ile, oyuncunun mevcut takımıyla sözleşmesi hâlâ altı aydan fazla süreyle devam ederken konuşmaktan ibaret olduğu iddia edilen ihlal nedeniyle olduğunu ekledi.

Yazar, iki takım arasında kupalar ve Avrupa kupası yerleri için rekabetin tırmanması, ayrıca ortak düşman ve en büyük rakibin Real Madrid olmasının ardından taraftarlar arasındaki düşmanlığın da büyük ölçüde artmasıyla birlikte, Blaugrana'nın bu akşam son derece düşmanca bir atmosfer yaşayacağını vurguladı.

Martinez sözlerini, "Hansi Flick yönetimindeki, Pedri, Lamine Yamal ve Raphinha gibi çok zorlu sahalarda kazanabilecek ve takımın yeterli karaktere sahip olduğunu kanıtlayabilecek oyuncuların bulunduğu Barcelona'yı hiçbir şeyin korkutmaması gerekir" diyerek noktaladı.