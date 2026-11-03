Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, takımının Alman devi Bayern Münih’i ağırlayacağı maçta taktik açıdan zorlu bir mücadele bekliyor. Simeone, oyuncularından karşılaşmaya coşkuyla yaklaşmalarını ve Alman rakiplerine karşı sahalarında 16 maçtır süren yenilmezlik serisinden güç almalarını istedi.

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Atletico, Alman devi karşısında etkileyici iç saha performansına güveniyor

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Bayern Münih'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlayacak. Diego Simeone'nin takımı, ligde üst üste yedi galibiyet alıp son dokuz maçının altısında gol yemeyerek LaLiga'da ikinci sıraya yükseldi.

Atletico, Avrupa kupalarında Alman takımlarına karşı oynadığı son 16 iç saha maçında yenilmedi.

Simeone'nin takımı, Manchester United'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Avrupa kupalarındaki ikinci galibiyetini hedefliyor.

Simeone gerçekçi taktik yaklaşımını anlattı

Basın mensuplarına konuşan Simeone, konuk ekibin fiziksel ve teknik kalitesini kabul etti. Simeone, "Bayern, harika oyuncularıyla dünyanın en iyi takımlarından biri. Ne kadar ileri gidebileceğimizi görmek bizim için gerçek bir sınav olacak," dedi.

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"İdeal olarak 80 dakika hücum edip onlara bize saldırmaları için son 10 dakikayı bırakmak isterim... Ama gerçek farklı. Yarın maçın getirdiği her şeyle başa çıkmamız gerekecek."

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Teknik direktör, "Güçlü, sağlam bir takımla karşılaşacağız ve elbette bazı zor dönemlerden geçmemiz gerekecek," diye konuştu.

Baena, Bayern karşısında taraftar desteğine güveniyor

Orta saha oyuncusu Alex Baena da teknik direktörünün görüşlerine katılarak Metropolitano tribünlerinin yarattığı yıldırıcı atmosfere dikkat çekti. Baena, "Bayern, en iyi oyunculara sahip, dünyanın en iyi takımlarından biri. Bu büyük bir sınav," dedi.

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"Evimizde, taraftarlarımızın önünde oynamanın avantajına sahibiz. Bütün rakiplerimiz burada puan almakta zorlanıyor."

Simeone ise şunları ekledi: "Zorlu bir rakiple karşılaşacağımızı bilerek maçı heyecan ve sevinçle beklemeliyiz..."

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İspanyol ekibi puan tablosunda kritik bir yükseliş hedefliyor

Şampiyonlar Ligi puan tablosunda dört puanla 16. sırada bulunan Atletico, tur atlama şansını güçlendirmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Simeone'nin takımı, Bayern'in savunma hattının arkasındaki boşluklardan hızlı kontra ataklarla yararlanmayı hedefliyor.

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Büyük önem taşıyan mücadele salı gecesi Madrid'de başlayacak.