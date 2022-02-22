Metin Tekin, Twitter'da ortaya çıkan ilginç martı hikayesini anlattı

Metin Tekin, NTV Spor'un Youtube kanalında yayınlanan 'Sen Ne Diyosun?' isimli programda başından geçen eşine az rastlanacak olayı izleyicilerle paylaştı.

Her şey bir Twitter kullanıcısının şahit olduğu bir sahneyi sosyal medya platformuna taşımasıyla başladı. Metin Tekin'in sahilde bir martıya basıp düştüğünü belirten kullanıcının mesajı ilgi çekti.

Kazaya kedilerin mama kabı etrafında toplanan martıların neden olduğunu söyleyen Twitter kullanıcısının aktardığı hikayeyi Metin Tekin yayında doğruladı.

kalamış sahilde önümüzde yürüyen adam martıya, evet hayvan olan martıya basıp düştü. işin daha da garibi adam eski topçu metin tekin çıktı. — Онур al-Ektrô ∆ 🏳️‍🌈 (@elektri) February 19, 2022

Ne söyledi?

Programın diğer sunucusu Önder Özen'in konuyu açmasıyla Metin Tekin olayı doğruladı.

"Hepsi gerçek. Başıma böyle bir olay geldi. Herkesin başına gelebilir. Martıya basıp düştüm."

"Ben hayatımda hiç böyle bir şey duymadım, ama kendim yaşadım. Söylerken de gülüyorum, ama bu gerçek. Sahilde yürürken martıya basıp düştüm."

"Yalnız Twitter'ın gücünü bir kez daha gördüm. Bir saat içinde herkesin haberi vardı. Sosyal medyanın gücünden bir kez daha korktum. Söz veriyorum, daha dikkatli yürüyeceğim."

Önder Özen, "İnsanlık tarihinde martıya basıp düşen ilk insan sizsiniz" yorumuyla Metin Tekin'e takılmayı ihmal etmedi.

Twitter'daki bir başka kullanıcı ise; "Eskiden olsa çalımı basar geçerdi, hey gidi sarı fırtına" yorumuyla herkesi tebessüm ettirdi.

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