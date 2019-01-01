Metin Sipahioğlu: "Ersun Yanal'ı böyle eleştirmek haysiyetsizliktir"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Ersun Yanal'ın Trabzonspor maçından sonra, basın toplantısında soru almaması üzerine açıklama yaptı.

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi MetinSipahioğlu, 'in 30. haftasında ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra teknik direktörleri Ersun Yanal'ın basın toplantısında soru almamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sipahioğlu, "Hocamızın da maçın gerginliği ile ekstra yorgunluğunu belirtmesi nedeniyle, beraberce soru alınmaması ve hafta içi basına açık idmanda sohbet toplantısı gerçekleştirmesi kararını aldık." ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün kurumsal iletişimden sorumlu yöneticisi Metin Sipahioğlu, bu konuda sorumluluğun kendisinde olduğunu ve eleştirilerin Ersun Yanal'a değil kendisine yapılması gerektiğini vurguladı.

"Maçtan sonra hocamız ile basın toplantısı öncesi görüşürken, hocamızın da maçın gerginliği ile ekstra yorgunluğunu belirtmesi nedeniyle, beraberce soru alınmaması ve hafta içi basına açık idmanda sohbet toplantısı gerçekleştirmesi kararını aldık. Öncelikle samimi şekilde eleştirilerini dile getiren tüm basın mensuplarına her zaman saygımız sonsuz. Ancak herkese hatırlatmak gerekir ki daha önce ülkemizde de camiamızda da onlarca kez soru alınmayan basın toplantıları gerçekleşti. Bu durum ne ilk ne de son defa yaşandı."

"Tek kelimeyle haysiyetsizlik"

Sipahioğlu, Ersun Yanal'ın ağır şekilde eleştirildiğini belirtti. "Bununla birlikte, geçmişte bazı teknik direktörlerin basına karşı hakarete kadar varan eylemlerine dahi, tabiri caizse 'gık' diyemeyenlerin veya ilişkilerinden dolayı demeyenlerin, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, hocamızı böyle eleştirmeleri tek kelimeyle haysiyetsizliktir. Ne yazık ki, spor medyamızda 'tarafsız spor adamı' gibi gözükmeye çalışıp da bazı odakların kanaat önderi ve tetikçisi olarak kamuoyuna yön vermeye çalışan çirkin bir sistem mevcuttur. Fenerbahçe Spor Kulübü, hangi söylemlerin ne amaçlarla gerçekleştirildiğinin farkındadır."

Ersun Yanal'ın sezon sonu geniş bir açıklama yapacağını aktaran Sipahioğlu, "Son olarak camiamız emin olsun ki; hocamızın cevaplamaktan kaçtığı hiçbir konu yoktur. Hocamız, sezon sonu çok detaylı teknik ve genel analizlerini kamuoyu ile paylaşarak birçok konuyu aydınlatacak. Şimdi Fenerbahçe için hep birlikte bu sürece göğüs germek mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.