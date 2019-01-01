Metin Şen, Fenerbahçe yönetimindeki görevinden istifa etti

Fenerbahçe yönetiminde sürpriz istifa kararı...

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Şen, sarı-lacivertli kulüpteki görevinden istifa etti.

>> Metin Şen kimdir?

Metin Şen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla istifa kararını duyurdu.

>> Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü açıklandı... Türk kulüpleri ne durumda?

Şen, yaptığı açıklamada aldığı kararın sebebini, "Benim yönetim anlayışım, ekip çalışması neticesinde kararların tartışılarak alınması ve uygulanmasıdır. Görev süremde bu anlayışı göremediğim gibi, gelecek dönemlerde de bu anlayışın devam edeceğine, yapılanma ve reformları hayata geçirmede şahsım adına bir yönetim kurulu üyesi olarak daha fazla bulanamayacağıma inanıyorum. Daha evvelki dönemlerde de dile getirdiğim üzere, ortada bir başarısızlık varsa, bu başarısızlıkta katkısı olanların bir özeleştiri yapması gerektiğini savundum. Her ne kadar karar mekanizmalarında gerektiği gibi yer almasam da bir yönetim kurulu üyesi olarak alınan kararlarda herkes kadar benim de payımın olduğunu düşünüyorum. Tüm bunların ışığında, üzülerek Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulundaki görevimden ayrılmamın doğru olacağını düşünüyor ve bu asil görevden istifa ettiğimi açıklamak istiyorum." ifadeleriyle belirtti.

Metin Şen'in yazılı açıklamasının tamamı şöyle...

Bugün itibari ile Fenerbahçe Spor Kulübü yonetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum.. pic.twitter.com/ZV5Xf9zYPx — Metin Sen (@metinsen) May 24, 2019

Öte yandan Metin Şen, 3 Haziran tarihinden bu yana Ali Koç başkanlığındaki yönetimden ayrılan ilk isim oldu.