GSYİAD tarafından verilen iftara kulüp başkanı Burak Elmas'ın yanı sıra başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk de katıldı.

Üyelere seslenen Burak Elmas, sözlerine başlarken ‘eski bir başkan olarak sizden ricalarım' ifadesini kullandı.

İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi bu gelişmenin ardından seçime gitme kararı almıştı.

Ne söyledi?

"Genel kurulumuzun verdiği karara saygı göstererek irade doğrultusunda bir seçim ilan ettik."

"Galatasaray değerlerinin ne kadar yıprandığını, bunları kendi içimizde yaşamaktan ne kadar uzaklaştığımızı görürseniz, manevi özgürlüğümüzü kaybettiğimizi göreceksiniz. Genel kurulumuzun verdiği karara saygı göstererek, irade doğrultusunda bir seçim ilan ettik."

"Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp kulübün geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur."

"Değerli iki Galatasaraylı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, kıymetli ekipleriyle birlikte taşın altına ellerini koydular. Onlar geldiği andan itibaren hızlı şekilde adapte olabilecekleri şeklinde göreve gelmeleri için istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız."

Başkan adayları da konuştu

Metin Öztürk kulübün düzlüğe çıkarmak için içerdeki anlaşmazlıkların çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Burak Elmas başkanımın duygusal konuşmasından sonra benimkisi biraz hafif kaçacak. Ben, 19 sene önce GSYİAD'lı oldum ve yaklaşık 45 yıldır kulüp üyesiyim. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Biz iç huzurumuzu bulduğumuz takdirde bunun altından kalkacağımıza kesinlikle eminim. Yaşasın Galatasaray, yaşasın GSYİAD."

Eşref Hamamcıoğlu'ndan barış mesajı

"Ramazan ayı barış ayıdır. Galatasaray'ın da en çok barışa ihtiyacı olduğu zaman. Nedense bütün fikir ayrılıklarına rağmen biz bu kadar ayrı düşmezdik. Fikir ayrılıklarımızı aynı potada yoğurup bir enerjiye çevirerek Galatasaray'ın faydasına sunmayı becerirdik. Fikir ayrılıklarına rağmen her şeyimizi kaybetmiş sayılmayız. Bu bir başlangıç olmalıdır diye düşünüyorum."

"30 Nisan'da iki aday olarak bir yarışa gireceğiz. Bu yarışta Sayın Metin Öztürk ve değerleri arkadaşlarıyla yarışacağız. Her iki listede de birbirini çok iyi tanıyan arkadaşlar var. Dolayısıyla farklı listelerde olmak bir rekabet gerektirmekle beraber kesinlikle husumeti gerektirmiyor. Umarım Galatasaray gelmiş olduğu durumdan hepimizin desteğiyle çıkmasını bilecektir."

Metin Öztürk'ten teknik direktör açıklaması

İftar yemeğinin ardından DHA'ya konuşan Öztürk, seçildiği takdirde teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleyeceğini anlattı.

"Yeni teknik direktör için sezon sonunu beklemek lazım. Elimizdeki hocanın performansı kötü. Devam eden de bir kontratı var. Bu hepimiz için geçerli. Aslolan Galatasaray'ın ileri gitmesi. Bir hoca değişikliği olacaksa kesinlikle Türk hoca olmasını isterim."

"Nuri Hoca çok başarılı. Hiçbir hoca ile görüşmemiz yok. Sezon sonunda hocamızla yolları ayırırsak görüşeceğimiz birkaç hocadan biri Nuri Şahin olacaktır. Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz. Biz koşa koşa Galatasaray'ı ileri götürecek hocalarla görüşeceğiz. Kimler olacağını tahmin ediyorsunuz."

"Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor."