ÖZEL | Metin Diyadin: Fenerbahçe'nin planını biliyoruz

Metin Diyadin, Kadıköy deplasmanından puan veya puanlar alabilmek için savunmada sağlam durup gol bulmalarının şart olduğunu söyledi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, maçı öncesi Goal ve Mackolik'e konuştu.



Kendilerini zor bir maçın beklediğini söyleyen Diyadin, "Kadıköy deplasmanı, Fenerbahçe takımı psikolojik olarak iyi olduğu dönemlerde sadece Türk takımları için değil Avrupa'nın üst seviye takımları için de zor deplasman olmuştur. Bu sezona iddialı ve istekli girdiler. Zor bir maç olacak" dedi.

"Fenerbahçe bizi hapsetmeye çalışacaktır"

Puan veya puanlar alabilmek için doğru savunma yapıp gol de bulmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Sahadaki oyunu belirleyecek olan taraf doğal olarak biraz Fenerbahçe olacaktır. Kendi sahalarında özellikle topa sahip olma oranında üstün olacaklarını biliyoruz. Oyunun ilk dakikalarında seyirci ile birlikte bizi hapsetmeye çalışacaklardır. Oyun ve fizik kalitelerinin bilincindeyiz. İlk 15-20 dakika baskılı oynayacaklarını biliyoruz. Bizim de bu baskıyı kırmamız gerekiyor. Erken gol bulmak isteyeceklerdir. Böyle deplasmanlardan gol veya goller bulmadan puan çıkarmanız zordur. Bunun da farkındayız. Çok doğru savunma yapıp, oyunu belirlediğimiz alanda dirençli durmamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"Takımda psikolojik bir kırılganlık durumu var"

Ankaragücü'nün zor bir dönemden geçtiğinin altını çizip camiayı kenetlenmeye davet eden Diyadin, "Ankaragücü sezon başı planlamasında beklemediği bir durumla karşılaştı. Transfer yasağı vardı ve bu yasağı kaldıramadı. İhtiyacı olan bütün takımların Bankalar Birliği ile anlaşması var ama Ankaragücü'nün böyle bir durumu olmadığı için yasak geldi. Geçen sezondan kaybedilen oyuncular oldu. Takviye yapılamadı. Kayıp var, gelen yok. Sezon başındaki hazırlık kampını tam geçiremeyenler var, geç gelenler var. Bu süreç hem fiziksel olarak hem mental olarak takımı etkiliyor. Fizik kalitesi düşük olduğu için oyunu tutma anlamında o mücadele belli bir yere kadar olabiliyor. Ayrıca takımda geçen hafta ilk kez gördüğüm gibi psikolojik olarak kırılgan bir durum da var. 10-15 gündür takımla birlikteyiz. Bunları aşmamız gerekir diye düşünüyorum. Başka türlü zor. Doğru mücadele etmemiz gerekiyor. Böyle zorlu bir süreçten çıkmak ancak bütün camianın kenetlenmesiyle olur. Bireysel olarak aşılacak bir durum değil. Oyuncularımıza da bunu söylüyoruz. Takım olgusuyla mücadele etmemiz gerekiyor. İlk yarının sonuna kadar alabildiğimiz kadar puan almalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ancak kenetlenirsek bu zorlukları aşabiliriz"

Diyadin, "Milli Takım arasından sonra takımların ivme yakalamaları üç dört maçı alıyor. O da bitti birçok takım için. , Malatyaspor gibi takımlar üstüne koyarak gidiyor. Ankaragücü daha önce de zorlukların üstünden gelmiş çok önemli bir camia. Bu kulüp alt liglerden buralara kadar geldi. Kenetlenirse yine zorlukları aşabilir. Teknik anlamda biz elimizden geleni yapıp, takımın fiziksel ve mental kalitesini yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Böyle zorlu süreçlerden bir şeyler ortaya çıkarabilmek hem teknik adamlar hem de oyuncular için önemlidir. Biz bunları bilerek buradayız. Önemli olan bunları başarmak. Biz sonuna kadar bu mücadeleyi veririz. İnşallah bu zorlukları aşacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor. Süper Lig, kolay bir lig değil" diyerek sözlerini noktaladı.